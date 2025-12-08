Prezydent odpowiada na kłamliwy wpis Tuska. "Chciałbym, aby ten symboliczny "łańcuch" ściągnięto w końcu panu premierowi"

  • Polityka
  • opublikowano:
Prezydent Karol Nawrocki / autor: PAP/Jarek Praszkiewicz
Prezydent Karol Nawrocki / autor: PAP/Jarek Praszkiewicz

Prezydent Karol Nawrocki odpowiedział na oszczerczy wpis premiera Donalda Tuska na portalu X. „Kochają psy i Polskę. Na łańcuchu” - podkreślił szef rządu, dodając, że chodzi o PiS, Konfederację i prezydenta. „Panie Premierze, psy z łańcuchów uwolnimy - w Sejmie leży projekt mojej ustawy. Do dzieła!” - napisał Karol Nawrocki. „A o mojej miłości do Polski proszę się uprzejmie nie wypowiadać - nie wypada Panu Premierowi” - podsumował.

Donald Tusk zaatakował w swoim wpisie m.in. prezydenta Karola Nawrockiego.

Kochają psy i Polskę. Na łańcuchu. PiS, Nawrocki, Konfederacja

— napisał na X.

CZYTAJ WIĘCEJ: Zamiast w Londynie rozmawiać o Ukrainie, Tusk… atakuje prezydenta, PiS i Konfederację! „Kochają psy i Polskę. Na łańcuchu”

Prezydent do Tuska: Wspieram jak mogę

Prezydent odpowiedział na wpis premiera.

Panie Premierze, psy z łańcuchów uwolnimy - w Sejmie leży projekt mojej ustawy. Do dzieła! Chciałbym też żeby symboliczny „łańcuch” ściągnięto w końcu Panu Premierowi - wspieram jak mogę, ale bez dobrej woli Pan Premiera może się nie udać. A o mojej miłości do Polski proszę się uprzejmie nie wypowiadać - nie wypada Panu Premierowi. Miłego dnia

— napisał Karol Nawrocki.

Kłamstwa i manipulacje Donalda Tuska nie pozostały bez odpowiedzi. Pytanie czy warto - wyłącznie dla poklasku „silnych razem” tak bardzo się kompromitować.

X/Joanna Jaszczuk

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych