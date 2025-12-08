Prezydent Karol Nawrocki odpowiedział na oszczerczy wpis premiera Donalda Tuska na portalu X. „Kochają psy i Polskę. Na łańcuchu” - podkreślił szef rządu, dodając, że chodzi o PiS, Konfederację i prezydenta. „Panie Premierze, psy z łańcuchów uwolnimy - w Sejmie leży projekt mojej ustawy. Do dzieła!” - napisał Karol Nawrocki. „A o mojej miłości do Polski proszę się uprzejmie nie wypowiadać - nie wypada Panu Premierowi” - podsumował.
Donald Tusk zaatakował w swoim wpisie m.in. prezydenta Karola Nawrockiego.
Kochają psy i Polskę. Na łańcuchu. PiS, Nawrocki, Konfederacja
— napisał na X.
CZYTAJ WIĘCEJ: Zamiast w Londynie rozmawiać o Ukrainie, Tusk… atakuje prezydenta, PiS i Konfederację! „Kochają psy i Polskę. Na łańcuchu”
Prezydent do Tuska: Wspieram jak mogę
Prezydent odpowiedział na wpis premiera.
Panie Premierze, psy z łańcuchów uwolnimy - w Sejmie leży projekt mojej ustawy. Do dzieła! Chciałbym też żeby symboliczny „łańcuch” ściągnięto w końcu Panu Premierowi - wspieram jak mogę, ale bez dobrej woli Pan Premiera może się nie udać. A o mojej miłości do Polski proszę się uprzejmie nie wypowiadać - nie wypada Panu Premierowi. Miłego dnia
— napisał Karol Nawrocki.
Kłamstwa i manipulacje Donalda Tuska nie pozostały bez odpowiedzi. Pytanie czy warto - wyłącznie dla poklasku „silnych razem” tak bardzo się kompromitować.
X/Joanna Jaszczuk
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/747722-prezydent-odpowiada-tuskowi-pisze-o-symbolicznym-lancuchu
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.