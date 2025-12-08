Koalicja Obywatelska cieszy się największym poparciem społecznym, ale z jej obecnych koalicjantów do Sejmu weszłaby tylko Lewica - wynika z najnowszego sondażu IBRiS dla Polsat News. Badani byli też pytani o potencjalne koalicje po wyborach. Najwięcej przeciwników ma ewentualne porozumienie KO z Konfederacją.
Według sondażu IBRiS dla Polsat News, na KO chciałoby zagłosować 30,9 proc. wyborców, a na PiS 25,5 proc. głosujących Polaków. Dalej uplasowałaby się Konfederacja, zdobywając 13,6 proc. głosów.
Na dość wysokim, czwartym miejscy znalazła się Lewica, na którą wskazało 8,2 proc. badanych. Do Sejmu weszłaby jeszcze tylko Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna, zdobywając 7,1 proc. głosów.
Pod progiem wyborczym znalazły się dwie partie współtworzące obecną koalicję rządzącą - PSL (4 proc.), Polska 2050 (1,5 proc.). W Sejmie nie znalazłaby się także Partia Razem (3,6 proc.).
5,7 proc. badanych nie wiedziało, na kogo oddałoby głos. Chęć głosowania w wyborach wyraziło 64,4 proc. respondentów.
Gdyby takimi wynikami faktycznie zakończyły się przyszłe wybory parlamentarne, to formacje obecnej koalicji rządzącej nie utrzymałyby władzy. KO i Lewica nie miałyby większości sejmowej. Jedyną realną szansą na dalsze rządzenie byłoby porozumienie z Konfederacją, co wydaje się na ten moment bardzo mało prawdopodobnym scenariuszem.
Polacy oceniają potencjalne koalicje
Badani byli też pytani o potencjalne koalicje powyborcze. Okazuje się, że najwięcej przeciwników ma ewentualne porozumienie KO z Konfederacją - nie chce go aż 84,4 proc. badanych, a zwolennikami takiego rozwiązania jest jedynie 4,2 proc. ankietowanych.
Sporo przeciwników ma też koalicja PiS-u z Konfederacją Korony Polskiej Grzegorza Brauna - takiego rozwiązania nie chce 62,2 proc. respondentów, a 25,7 proc. popiera tę koncepcję.
Wyborcy w przeważającej części nie chcą też, by zawiązała się koalicja PiS-u, Konfederacji i Konfederacji Korony Polskiej - 62,4 proc. badanych to przeciwnicy takiej koalicji, a 25,9 proc. opowiedziało się jako jej zwolennicy.
Jeśli chodzi o obecną koalicję rządzącą - czyli współrządzenie KO, Lewicy, PSL-u i Polski 2050 - to 55 proc. wyborców nie chce, by znów do niej doszło. Jednak 40,6 proc. daje szansę takiemu wariantowi.
Negatywnie koalicję PiS-u z Konfederacją ocenia 46,5 proc. wyborców, a 36,7 proc. pozytywnie rozpatruje ten wariant.
Sondaż IBRiS przeprowadzono na próbie 1000 osób w dniach 4-6 grudnia 2025 metodą telefoniczną.
Adam Stankiewicz/polsatnews.pl
