Zamiast w Londynie rozmawiać o Ukrainie, Tusk... atakuje prezydenta, PiS i Konfederację! "Kochają psy i Polskę. Na łańcuchu"

Premier Donald Tusk / autor: PAP/Paweł Supernak
Premier Donald Tusk / autor: PAP/Paweł Supernak

Kochają psy i Polskę. Na łańcuchu. PiS, Nawrocki, Konfederacja” - napisał premier Donald Tusk na portalu X. Pojawiły się już pierwsze komentarze. „Pakt migracyjny, mercosur, zielony ład, zniesienie weta w UE, koniec państw narodowych, płacenie przez Polaków za niemieckie zbrodnie, umowy gazowe z Rosją do 2037 - patrzcie państwo, ile ten dzielny człowiek zdziałał, pozostając na łańcuchu…” - napisał Krzysztof Feustette, publicysta „Sieci” i wPolsce24. Część komentatorów zwraca uwagę, że dziś w Londynie odbywa się ważne spotkanie dotyczące Ukrainy i zwołane przez prezydenta Francji Emmanuela Macrona. Miejsca dla Polski tam zabrakło.

Jak na pasmo sukcesów polityki „robienia, a nie gadania”, którymi chwalił się niedawno w mediach społecznościowych, Donald Tusk jest ostatnio zbyt nerwowy. Chyba więc z tymi „sukcesami” to tak nie do końca. Na pewno nie można zaliczyć do nich spotkania w Londynie w sprawie Ukrainy, bo te odbywają się bez udziału Polski. Zamiast uczestniczyć w spotkaniu z Emmanuelem Macronem, Keirem Stermerem, Friedrichem Merzem i oczywiście Wołodymyrem Zełenskim, szef polskiego rządu… zamieszcza na portalu X wpisy atakujące przeciwników politycznych.

Tusk o łańcuchach

Kochają psy i Polskę. Na łańcuchu. PiS, Nawrocki, Konfederacja

— napisał Tusk na platformie X.

Premier doczekał się już kilku odpowiedzi.

Polska na łańcuchu? Pakt migracyjny, mercosur, zielony ład, zniesienie weta w UE, koniec państw narodowych, płacenie przez Polaków za niemieckie zbrodnie, umowy gazowe z Rosją do 2037 - patrzcie państwo, ile ten dzielny człowiek zdziałał, pozostając na łańcuchu…

— ironizuje Krzysztof Feusette, publicysta Tygodnika „Sieci” i Telewizji wPolsce24.

Dziś Macron, Merz, Starmer i Zełenski są w Londynie, a Tusk na X-ie

— pisze były poseł Dariusz Lipiński.

Teraz, żeby przykryć swoją nieudolność, będzie Pan codziennie kłamał o ruskich kryptowalutach i psach na łańcuchach?

— pyta Sławomir Mentzen, jeden z liderów Konfederacji.

Europejscy liderzy rozmawiają o bezpieczeństwie Europy w Londynie, a Pan trolluje na X. Ani trochę Panu nie wstyd?

— pisze europoseł Stanisław Tyszka.

Pan kocha zakazy i cenzurę. Na łańcuchu. Brukseli

— komentuje Łukasz Rzepecki, były doradca b. prezydenta RP Andrzeja Dudy.

W 2023 roku ślubował Pan „zakończenie wojny polsko-polskiej”. Czy serio jest jakakolwiek kwestia, jakikolwiek temat, w którym by Pan nie kłamał? Cokolwiek?

— zastanawia się Adam Czarnecki, inicjator akcji „Stoimy dla CPK”.

To wszystko powoli przestaje być śmieszne.

X/Joanna Jaszczuk

