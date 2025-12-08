„Kochają psy i Polskę. Na łańcuchu. PiS, Nawrocki, Konfederacja” - napisał premier Donald Tusk na portalu X. Pojawiły się już pierwsze komentarze. „Pakt migracyjny, mercosur, zielony ład, zniesienie weta w UE, koniec państw narodowych, płacenie przez Polaków za niemieckie zbrodnie, umowy gazowe z Rosją do 2037 - patrzcie państwo, ile ten dzielny człowiek zdziałał, pozostając na łańcuchu…” - napisał Krzysztof Feustette, publicysta „Sieci” i wPolsce24. Część komentatorów zwraca uwagę, że dziś w Londynie odbywa się ważne spotkanie dotyczące Ukrainy i zwołane przez prezydenta Francji Emmanuela Macrona. Miejsca dla Polski tam zabrakło.
Jak na pasmo sukcesów polityki „robienia, a nie gadania”, którymi chwalił się niedawno w mediach społecznościowych, Donald Tusk jest ostatnio zbyt nerwowy. Chyba więc z tymi „sukcesami” to tak nie do końca. Na pewno nie można zaliczyć do nich spotkania w Londynie w sprawie Ukrainy, bo te odbywają się bez udziału Polski. Zamiast uczestniczyć w spotkaniu z Emmanuelem Macronem, Keirem Stermerem, Friedrichem Merzem i oczywiście Wołodymyrem Zełenskim, szef polskiego rządu… zamieszcza na portalu X wpisy atakujące przeciwników politycznych.
Tusk o łańcuchach
Kochają psy i Polskę. Na łańcuchu. PiS, Nawrocki, Konfederacja
— napisał Tusk na platformie X.
Premier doczekał się już kilku odpowiedzi.
Polska na łańcuchu? Pakt migracyjny, mercosur, zielony ład, zniesienie weta w UE, koniec państw narodowych, płacenie przez Polaków za niemieckie zbrodnie, umowy gazowe z Rosją do 2037 - patrzcie państwo, ile ten dzielny człowiek zdziałał, pozostając na łańcuchu…
— ironizuje Krzysztof Feusette, publicysta Tygodnika „Sieci” i Telewizji wPolsce24.
Dziś Macron, Merz, Starmer i Zełenski są w Londynie, a Tusk na X-ie
— pisze były poseł Dariusz Lipiński.
Teraz, żeby przykryć swoją nieudolność, będzie Pan codziennie kłamał o ruskich kryptowalutach i psach na łańcuchach?
— pyta Sławomir Mentzen, jeden z liderów Konfederacji.
Europejscy liderzy rozmawiają o bezpieczeństwie Europy w Londynie, a Pan trolluje na X. Ani trochę Panu nie wstyd?
— pisze europoseł Stanisław Tyszka.
Pan kocha zakazy i cenzurę. Na łańcuchu. Brukseli
— komentuje Łukasz Rzepecki, były doradca b. prezydenta RP Andrzeja Dudy.
W 2023 roku ślubował Pan „zakończenie wojny polsko-polskiej”. Czy serio jest jakakolwiek kwestia, jakikolwiek temat, w którym by Pan nie kłamał? Cokolwiek?
— zastanawia się Adam Czarnecki, inicjator akcji „Stoimy dla CPK”.
To wszystko powoli przestaje być śmieszne.
X/Joanna Jaszczuk
