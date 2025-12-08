Obrońca ks. Michał Olszewskiego mec. Krzysztof Wąsowski potwierdził informacje o pogarszającym się stanie zdrowia kapłana. Jak podkreślił, to skutek zatrzymania ojca ks. Olszewskiego oraz kolejnego przeszukania domu jednego ze świadków, który w czasie czynności dostał zawału. „W jego osobistym przekonaniu tego typu działania go po prostu ‘wykończą’ i ‘nie doczeka się sprawiedliwości za tego ziemskiego życia’” - napisał w mediach społecznościowych mec. Wąsowski, relacjonując słowa kapłana.
Uderzenie służb
Według ustaleń portalu wPolityce.pl, 4. grudnia o 6. rano grupa policjantów zatrzymała ojca ks. Michała Olszewskiego w jego domu. Przewieziono go do Nowego Sącza, gdzie przedstawiono mu zarzut udziału w grupie przestępczej, związany z rzekomą karuzelą VAT. O dziwo po kilku godzinach zwolniono go po wpłaceniu kaucji w wysokości… 5 tys. złotych.
Następnego dnia - 5 grudnia - funkcjonariusze ABW weszli o 6 rano do domu mężczyzny, który współpracował z Fundacją „Profeto”, dostarczając jej sprzęt komputerowy.
Ten człowiek zeznawał już wcześnie w charakterze świadka oraz były u niego prowadzone przeszukana, on jest po dwóch zawałach
— relacjonował sytuację w rozmowie z portalem wPolityce.pl mec. Krzysztof Wąsowski.
W czasie przeprowadzanych czynności przeszukania mężczyzna dostał kolejnego zawału i został zabrany przez karetkę. W szpitalu oceniono, że jego stan jest bardzo poważny, dlatego zdecydowano o natychmiastowym przeprowadzeniu operacji kardiochirurgicznej.
„Tego typu działania go po prostu „‘wykończą’”
W sieci pojawiły się informacje wskazujące na pogarszający się stan zdrowia ks. Michał Olszewskiego, który jest „szykanowany przez totalitarną władzę”.
Są sygnały, że szykanowany przez totalitarną władzę i jej siepaczy ksiądz Michał Olszewski, jest w tragicznym stanie psychicznym i fizycznym. Te kanalie odbierają życie w wyrafinowany sposób i wiemy to na przykładzie Barbary Skrzypek. Jestem pewien niepokoju
— napisał w mediach społecznościowych internauta o nicku Wiktor.
Mogę jedynie potwierdzić, że po ostatnich wydarzeniach „śledczych” (czwartek, 4 grudnia - zatrzymanie jego rodzonego ojca, będącego świadkiem w sprawie „Profeto” oraz piątek, 5 grudnia - kolejne przeszukanie u kontrahenta „Profeto” będącego też świadkiem w sprawie, który podczas tych czynności doznał zawału serca i został poddany poważnej operacji kardiochirurgicznej)
stan ks. Michała Olszewskiego uległ pogorszeniu… (w jego osobistym przekonaniu tego typu działania go po prostu „wykończą” i „nie doczeka się sprawiedliwości za tego ziemskiego życia”)…
Dlatego bardzo proszę wszystkich ludzi dobrej woli o MODLITWĘ za tego kapłana
— napisał w mediach społecznościowych mec. Krzysztof Wąsowski.
Mimo, że prokuratura zakończyła już postępowanie dowodowe w sprawie „Profeto” i Funduszu Sprawiedliwości, i przekazała materiały wraz z aktem oskarżenia do sądu, śledczy ciągle prowadzą jakieś czynności względem osób związanych z fundacją. Sam ks. Michał Olszewski został wtrącony do aresztu w 2024 roku na 7 miesięcy, gdzie - jak relacjonowali jego obrońcy - był traktowany w sposób skandaliczny. Jego stan zdrowia znacząco się wtedy pogorszył. Kapłan, który budował ośrodek dla ofiar przestępstw, nie może zrozumieć, dlaczego on i jemu bliscy są teraz prześladowani.
