Agata Jagodzińska, przewodnicząca Związkowej Alternatywy w Krajowej Administracji Skarbowej, poinformowała na platformie X o likwidacji filii Krajowej Szkoły Skarbowości w Przemyślu. Z informacji Jagodzińskiej wynika, iż powodem jest… zemsta na PiS. „Tylko presja społeczna, medialna i polityczna może zatrzymać likwidację filii” - zaznaczyła przewodnicząca Związku.
Likwidacja prestiżowego ośrodka z zemsty na PiS?! 21 października Ministerstwo Finansów podjęło decyzję o likwidacji filii Krajowej Szkoły Skarbowości w Przemyślu. Oficjalny powód? Zbyt wysokie koszty wynajmu budynku. Od tego momentu cała społeczność Przemyśla oraz związki zawodowe w KAS walczą o utrzymanie filii
— poinformowała na platformie X Agata Jagodzińska.
I walczą nie bez powodu. Przemyska filia to unikalne w skali kraju centrum szkoleniowe, w którym tysiące funkcjonariuszy celno-skarbowych z Polski, UE i Ukrainy zdobywa wiedzę praktyczną, w tym prowadzoną bezpośrednio na granicy polsko-ukraińskiej. To tutaj działa centrum kompetencyjne Bus Search, utworzone we współpracy z Komisją Europejską. Takiego profilu zajęć nie da się przenieść do innego miasta bez poważnej utraty jakości kształcenia! W międzyczasie znaleziono rozwiązanie problemu, które powinno zakończyć całą sprawę. Na prośbę prezydenta Przemyśla oraz społeczności lokalnej Rektor PAN zadeklarował znaczące obniżenie kosztów wynajmu budynku
— zauważyła działaczka związkowa w KAS.
Okazuje się, że do ministra finansów Andrzeja Domańskiego trafił już cały szereg pism w tej sprawie.
Do ministra Domańskiego trafiły oficjalne pisma: od prezydenta miasta, od związków zawodowych oraz ode mnie, z prośbą o spotkanie i rozmowę o kosztach. Prezydent Przemyśla jest również gotowy przekazać w zamian inną nieruchomość na rzecz Skarbu Państwa, co deklaruje publicznie. Wszystko, byle szkołę uratować. I co? I nic Zero reakcji ministra finansów. Zero chęci dialogu. Zero zainteresowania gotowym rozwiązaniem podanym na tacy
— poinformowała Jagodzińska.
„Decyzja ta uderza nie w polityków, lecz w Polskę”
A jaki jest rzeczywisty powód likwidacji filii Krajowej Szkoły Skarbowości w Przemyślu?
Wszystko wskazuje na to, że faktyczny powód likwidacji jest zupełnie inny. Jak usłyszałam wprost od jednego z podkarpackich posłów KO, „bo filię postawił PiS”. Czyli nawet jeśli ośrodek ma międzynarodową renomę, nawet jeśli prowadzi unikatowe zajęcia praktyczne, nawet jeśli usunięto przyczynę likwidacji i wypracowano realne oszczędności, decyzja nadal pozostaje „na NIE”, bo… trzeba zrobić komuś na złość
— napisała szefowa Związkowej Alternatywy w KAS.
W rzeczywistości decyzja ta uderza nie w polityków, lecz w Polskę, w KAS, w bezpieczeństwo granicy i w mieszkańców Przemyśla. To, co się dzieje, jest oburzające. Nie potrafię przejść nad tym do porządku dziennego
— oceniła Jagodzińska.
Przewodnicząca Związkowej Alternatywy w Krajowej Administracji Skarbowej zaapelowała do opinii publicznej o pomoc w powstrzymani likwidacji filii.
Tylko presja społeczna, medialna i polityczna może zatrzymać likwidację filii. Już nieraz pokazaliście, że wspólnie potrafimy zmieniać rzeczywistość. Proszę również przedstawicieli wszystkich ugrupowań politycznych o merytoryczne wsparcie – tu chodzi o dobro wspólne, a nie partyjne rozgrywki
— zaznaczyła.
Do swojego wpisu Agata Jagodzińska dołączyła pismo, wysłane do ministra finansów Andrzeja Domańskiego z apelem o ponowne rozpatrzenie likwidacji wspomnianej filii.
Reakcja polityków na wpis Jagodzińskiego
Cała sytuacja wywołała poruszenie wśród polityków w sieci.
Zemsta na PiS ma jak widać różne formy, można nawet w ramach tej zemsty ,likwidować ośrodki stworzone do podnoszenia kwalifikacji funkcjonariuszy i pracowników KAS. Polska za rządy Tuska płaci straszną cenę
— napisał Zbigniew Kuźmiuk, europoseł PiS.
Szanowna Pani Przewodnicząca! Jutro przed południem rozpocznę kontrolę poselską w MF w tej sprawie
— zapowiedział Janusz Kowalski, poseł PiS.
Serio powodem likwidacji szkoły ma być zbyt wysoki czynsz, który faktycznie może być negocjowany? Coś mi się nie klei, więc podbijam zasięg
— zaznaczył Rafał Kubowicz, przewodniczący Nowej Nadziei w Szczecinie
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/747708-wladza-zlikwiduje-wazny-osrodek-z-zemsty-na-pis
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.