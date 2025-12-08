„USA potrzebują silnego, europejskiego partnera, który współpracy z mocarstwem zza oceanu nie będzie traktował jako jednostronną korzyść, ale jako symbiozę. Takim partnerem może być Polska” - ocenia na X były szef MON Mariusz Błaszczak. Polityk Prawa i Sprawiedliwości widzi w przedstawionej przez amerykańską administrację Strategii Bezpieczeństwa ogromną szansę dla Polski. W jego opinii tej szansy nie jest jednak w stanie wykorzystać rząd Donalda Tuska,, który w Europie się nie liczy. „Żeby Europa znów miała większe znaczenie geopolityczne, nie można jedynie liczyć na sojuszników zmiany trzeba zacząć od siebie” - napisał w mediach społecznościowych europoseł PiS Maciej Wąsik.
Strategia szansy
Ogłoszona kilka dni temu przez Biały Dom nowa Strategia Bezpieczeństwa Narodowego zmienia główne akcenty polityki bezpieczeństwa USA. Amerykańska administracja zamierza skupić się teraz na bezpieczeństwie wewnętrznym, ale także wspierać sieć sojuszy, odgrywając globalnie mniejszą rolę. Prezydent Donald Trump chce, aby Europa wzięła odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo i wsparła starania zakończenia wojny na Ukrainie. Zależy mu na powrocie do stabilnych relacji strategicznych z Rosją, czyli zatrzymaniu ekspansyjnych dążeń Rosji i uspokojeniu pogarszającej się sytuacji.
Dni, kiedy Stany Zjednoczone podtrzymywały cały porządek światowy jak Atlas skończyły się
— ogłoszono w dokumencie, który bardzo krytycznie odnosi się do polityki państw europejskich w zakresie struktury bezpieczeństwa kontynentu i trwającej na Ukrainie wojny.
Administracja Trumpa znajduje się w sporze z europejskimi urzędnikami, którzy mają nierealistyczne oczekiwania co do wojny (w Ukrainie) wyrażane przez niestabilne rządy mniejszościowe, z których wiele depcze podstawowe zasady demokracji, aby stłumić opozycję. Zdecydowana większość europejska pragnie pokoju, ale pragnienie to nie przekłada się na politykę, w dużej mierze z powodu podważania przez te rządy procesów demokratycznych
— brzmią jednoznacznie zapisy nowej strategii. Nie trudno dostrzec, że do czasów objęcia rządów przez ekipę Donalda Tuska polskie władze zajmowały takie samo stanowisko.
„USA potrzebują silnego, europejskiego partnera”
Nową strategię naszego głównego sojusznika w kwestiach bezpieczeństwa ocenił były szef MON Mariusz Błaszczak, który widzi w niej okazję do wzmocnienia pozycji Polski. Przewodniczący klubu PiS podkreśla, że USA potrzebują silnego, europejskiego partnera, aby doprowadzić do ustabilizowania zaogniającej się sytuacji. Ze względu na oportunizm Niemiec i Francji, to Polska może stać się kluczem bezpieczeństwa Europy. Czy jednak rząd Donalda Tuska to rozumie i taką współpracę z USA podejmie?
Nowa Strategia Bezpieczeństwa Narodowego USA szansą dla Polski? Oczywiście, że tak, tylko musimy potrafić tę szansę wykorzystać. Nowa doktryna, która definiuje interes narodowy, poprzez przesunięcie akcentu z globalnego zaangażowania na ochronę suwerenności i odbudowę siły wewnętrznej nie oznacza wszakże, iż Europa przestaje być punktem zainteresowania Stanów Zjednoczonych.
Donald Trump prawidłowo ocenia problemy wewnętrzne Starego Kontynentu - kryzys tożsamości, politykę klimatyczną osłabiającą suwerenność, brak pomysłu na rozwiązanie kryzysu migracji, brak realnych zdolności obronnych, kłopoty demograficzne. Administracja USA chce żeby „Europa stanęła na własne nogi” i funkcjonowała jako grupa suwerennych państw, które w spójny sposób oceniają zagrożenia zewnętrzne. Diagnoza jest prawidłowa - to samo przez lata mówił rząd Prawa i Sprawiedliwości.
USA potrzebują silnego, europejskiego partnera, który współpracy z mocarstwem zza oceanu nie będzie traktował jako jednostronną korzyść, ale jako symbiozę. Takim partnerem może być Polska.
Niestety obecny rząd nie dostrzega tej szansy. Bezrefleksyjne poparcie dla unijnych szaleństw, zgoda na rozpoczęcie procesu centralizacji, próba zbliżenia militarnego z UE, która przecież nie ma w tym zakresie kompetencji oraz akceptacja dla „klimatyzmu” szkodzi nam podwójnie, bo obniża poziom naszego bezpieczeństwa oraz suwerenności i oddala nas od USA.
Finał takiej polityki jest tragiczny - w Europie rząd Tuska traktowany jest nawet nie jako „junior partner”, tylko jak parias. W polityce transatlantyckiej tracimy dorobek, który był efektem rządów Prawa i Sprawiedliwości
— napisał w mediach społecznościowych były szef MON poseł PiS Mariusz Błaszczak.
Europa na równi pochyłej
Pełniejszy obraz sytuacji, w jakiej znajdują się dziś europejskie kraje, które chcą decydować o kształcie bezpieczeństwa naszego regionu, ukazuje komentarz europosła PiS Macieja Wąsika. Były wiceminister spraw wewnętrznych nie ma wątpliwości, że Polska musi zapoczątkować proces zmian, który uchroni wszystkich od zbliżającego się poważnego kryzysu, także w obszarze bezpieczeństwa.
Nowa Strategia Bezpieczeństwa USA stawia brutalną i trafną diagnozę Europy
Udział w globalnym PKB spadł z 25 proc. w 1990 r. do 14 proc.
Kreatywność jest dławiona regulacjami.
Kryzys demograficzny pogłębia słabość.
Europa traci tożsamość narodową i kulturową
Masowa migracja zmienia społeczeństwa i wywołuje napięcia.
Cenzura i represje wobec opozycji stają się normą.
Więcej władzy trafia do instytucji ponadnarodowych.
Trudno udawać, że tych faktów nie ma. Żeby Europa znów miała większe znaczenie geopolityczne nie można jedynie liczyć na sojuszników zmiany trzeba zacząć od siebie
— napisał w mediach społecznościowych europoseł PiS Maciej Wąsik.
Niestety trudno sobie wyobrazić, aby premier Donald Tusk, szef MSZ Radosław Sikorski oraz minister obrony Władysław Kosiniak Kamysz-Kamysz stanęli na wysokości zadania i wykorzystali zaproponowany przez USA scenariusz bezpieczeństwa. Nawet gdyby Tusk chciał to zrobić, to nie ulega wątpliwości, że przeszkodą w tym, będą mu ciążące na nim zobowiązania względem polityki Berlina. Polska już teraz nie jest zapraszana na spotkania decydujące o mapie bezpieczeństwa naszego regionu. Przykładem jest dzisiejszy szczyt w Londynie Francji Wielkiej Brytanii, Niemiec i Ukrainy. Stopniowo tracimy zatem możliwość bycia strategicznym partnerem dla USA i stracimy ją zupełnie, jeśli przez kolejne 2 lata u stery władzy pozostanie koalicja Tuska.
