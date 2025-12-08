Tylko u Nas

TYLKO U NAS. Rozmowy o bezpieczeństwie w Europie - Polska nieobecna. Poseł Koc: Tusk i Sikorski nie liczą się w polityce zagranicznej

Przyczyną takiego stanu rzeczy jest uprawianie polityki zagranicznej jedynie na platformie X, czy też w mediach społecznościowych. Taki styl widzimy w przypadku Donalda Tuska i Radosława Sikorskiego. Ich stać jedynie na to, żeby dać jakiś kontrowersyjny wpis w Internecie. Później się cieszą, bo ktoś to lajkuje i komentuje” - powiedział poseł PiS Maria Koc w paśmie „Budzimy Się” na antenie Telewizji wPolsce24. Polityk odniosła się w ten sposób do braku Polski w rozmowach na temat bezpieczeństwa w Europie, które odbędą się dziś w Londynie. Decyzję za nas będą podejmować: Friedrich Merz, Keir Starmer i Emmanuel Macron oraz Wołodymyr Zełenski.

Poseł została zapytana o fiasko LOT-u, któremu nie udało się wejść na rynek czeski. Turcy ubiegli polskiego przewoźnika.

Szkoda, bo LOT przez wiele…

