TYLKO U NAS. Szczucki: To jest stary Tusk. Posługuje się zestawami domysłów, żeby nie pokazywać prawdy o tym, co się dzieje w Polsce

To jest stary Tusk. Można powiedzieć, nic się nie zmieniło. Jakieś takie rzucone, niedopowiedziane hasła, a to się domyślcie, a to powiążemy opozycję z Rosją (…) Tusk chce odwrócić uwagę od swojej nieudolności, od kwestii służby zdrowia, od kwestii budżetu i posługuje się takimi prostymi schematami (..), gotowy zestaw domysłów, żeby nie pokazywać prawdy o tym, co się w Polsce dzieje” - powiedział na antenie Telewizji wPolsce24 prof. Krzysztof Szczucki, poseł PiS, były szef RCL, były minister edukacji i nauki.

Gość programu „Rozmowa Wikły” stwierdził, że „wysokie ceny energii, drożyzna, która generalnie wszystkich dotyka, zwłaszcza w okresie świątecznym, jest bardzo namacalna”.

Bo Polacy też zresztą mają dobrą pamięć i porównują sobie mniej więcej, ile wydali…

