Pierwsza Dama Marta Nawrocka odwiedziła Międzynarodowy Kiermasz Dobroczynny organizowany przez Stowarzyszenie Współmałżonków Szefów Misji Dyplomatycznych (SHOM) - poinformowała kancelaria prezydenta.
- edycja kiermaszu odbyła się na Stadionie Narodowym w Warszawie. U międzynarodowych wystawców obecnych na kiermaszu można było nabyć produkty spożywcze, biżuterię, wyroby dekoracyjne i rękodzieło pochodzące z różnych części świata. Zebrane środki w tym roku mają trafić do siedemnastu polskich organizacji charytatywnych.
W tym wyjątkowym przedświątecznym czasie Kiermasz Dobroczynny SHOM pozwala nam podarować innym odrobinę dobra. Kupując wyjątkowe upominki z całego świata, możemy jednocześnie pomóc dzieciom, seniorom, osobom z niepełnosprawnością i osobom potrzebującym wsparcia
— podkreśliła Nawrocka, cytowana w komunikacie.
Honorowy patronat Pierwszej Damy
Przewodnicząca SHOM i małżonka Ambasadora Suwerennego Zakonu Maltańskiego Eva Lorijn oceniła, że „Charity Bazaar to święto kultury i tradycji, tętniąca życiem, wielokulturowa wspólnota”.
Tegoroczny kiermasz został objęty honorowym patronatem Pierwszej Damy Marty Nawrockiej. Do wsparcia inicjatywy małżonkę prezydenta RP zaprosiła Eva Lorijn.
Od 2008 roku Międzynarodowy Kiermasz Dobroczynny jest akcją charytatywną organizowaną przez Stowarzyszenie Współmałżonków Szefów Misji Dyplomatycznej SHOM (Spouses of Heads of Mission) w Warszawie, które zbiera fundusze na pomoc osobom najbardziej potrzebującym, objętym opieką różnych organizacji działających w Polsce.
