Senator Koalicji Obywatelskiej Adam Szejnfeld na platformie X narzeka na…. drogą wędzoną makrelę za obecnej władzy. Przy okazji przyznał, że „wszystko drożeje”. Trzeba przyznać, że - najpewniej niechcący - wystosował mocne oskarżenie pod adresem obecnej ekipy rządzącej.
Pamiętam, że niedawno makrela wędzona kosztowała jeszcze ok. 26 zł/kg, gdy kupowałem potem za ok 33 zł/kg, to się nie dziwiłem, wszak wszystko drożeje
— rozpoczął swój wpis Adam Szejnfeld, senator KO. Okazało się jednak, że to nie koniec jego „dramatu”.
„Dzisiaj w sklepie były już za ponad 50 zł”
Kiedy kilka dni temu kupiłem za 45 zł/kg, to się zastanowiłem, no ale dzisiaj w sklepie były już za ponad 50 zł…
— żalił się dalej senator KO.
Gdyby u władzy dalej było PiS, to pewnie Adam Szejnfeld swój wpis spuentowałby stwierdzeniem, że za wysoką cenę makreli odpowiada zła polityka gospodarcza PiS-u. Jednak w przypadku, gdy rządzi obóz polityczny, do którego należy, senator KO nie wskazuje winowajcy całej sytuacji.
CZYTAJ TAKŻE: Drożyzna na święta Bożego Narodzenia. Dobitny spot Morawieckiego. „W prezencie od Tuska dostaniemy propagandę”
Adam Stankiewicz/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/747683-hit-szejnfeld-narzeka-na-droga-makrele-za-rzadow-tuska
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.