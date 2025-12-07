Hit! Szejnfeld narzeka na drogą makrelę za rządów Tuska: Niedawno kosztowała jeszcze ok. 26 zł za kilogram, teraz ponad 50 zł

Senator Koalicji Obywatelskiej Adam Szejnfeld na platformie X narzeka na…. drogą wędzoną makrelę za obecnej władzy. Przy okazji przyznał, że „wszystko drożeje”. Trzeba przyznać, że - najpewniej niechcący - wystosował mocne oskarżenie pod adresem obecnej ekipy rządzącej.

Pamiętam, że niedawno makrela wędzona kosztowała jeszcze ok. 26 zł/kg, gdy kupowałem potem za ok 33 zł/kg, to się nie dziwiłem, wszak wszystko drożeje

— rozpoczął swój wpis Adam Szejnfeld, senator KO. Okazało się jednak, że to nie koniec jego „dramatu”.

Dzisiaj w sklepie były już za ponad 50 zł”

Kiedy kilka dni temu kupiłem za 45 zł/kg, to się zastanowiłem, no ale dzisiaj w sklepie były już za ponad 50 zł…

— żalił się dalej senator KO.

Gdyby u władzy dalej było PiS, to pewnie Adam Szejnfeld swój wpis spuentowałby stwierdzeniem, że za wysoką cenę makreli odpowiada zła polityka gospodarcza PiS-u. Jednak w przypadku, gdy rządzi obóz polityczny, do którego należy, senator KO nie wskazuje winowajcy całej sytuacji.

