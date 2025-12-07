Prezes PiS Jarosław Kaczyński na platformie X zdecydował się zareagować na jeden z tekstów publicysty Jana Rokity. „Niezmiernie rzadko reaguję na kłamstwa pojawiające się w mediach, ale tym razem – biorąc pod uwagę, że w jednym ze swoich artykułów dopuściła się go osoba bardzo poważna, Jan Rokita – muszę zareagować” - stwierdził prezes PiS.
Sprawa dotyczy zasadniczych zmian proponowanych w Unii Europejskiej. Wielokrotnie, wbrew temu, co sugeruje autor, zwracałem uwagę, że procesy zachodzące obecnie na forum UE, związane ze zmianą traktatów, zmierzają do daleko idącej centralizacji Unii. Co więcej, praktycznie za każdym razem publicznie – w wystąpieniach i wypowiedziach – rozróżniałem proces centralizacji od federalizacji oraz wskazywałem wynikające z nich konsekwencje, podkreślając, że projektowana dla UE centralizacja jest zdecydowanie groźniejsza i bardziej niebezpieczna dla państw członkowskich, w tym dla Polski, niż federalizacja
— podkreślił Jarosław Kaczyński.
Wypowiedź prezesa PiS z 2021 r.
Prezes PiS do wpisu dołączył nagranie ze swoją wypowiedzią na temat wspomnianej kwestii z 2021 roku.
Szanowni państwo, rozpoczyna się za chwilę już na dobre Konferencja w sprawie przyszłości Europy. To bardzo ważne przedsięwzięcie, ale przedsięwzięcie, które może budzić wiele kontrowersji, bo widać wyraźnie, że jest to próba doprowadzenia do takiego stanu, w którym zostanie skonstruowany jakby nowy argument, bardzo mocny argument, bo w konferencji będą uczestniczyli nie tylko różnego rodzaju specjaliści, ale także osoby wylosowane, po prostu obywatele Unii Europejskiej, argument za tym, by Unię dalej centralizować, bo tutaj nie należy używać określenia „federalizacji”. Tu w gruncie rzeczy chodzi o centralizm, chodzi o taką konstrukcję, już nie tylko związku państw europejskich, ale także społeczeństw europejskich, która będzie prowadziła do po pierwsze pełnej degradacji roli tych państw, a przynajmniej tych państw mniejszych i słabszych. Po drugie będzie podważała całą w istocie europejską tradycję
— mówił wówczas Jarosław Kaczyński.
Po trzecie będzie likwidowała to, co jest ogromnym bogactwem Europy, to znaczy jej różnorodność, odmienność różnych kultur, różnych obyczajów, także różnego rodzaju typów kultury politycznej, różnic ustrojowych. Razem wziąwszy to jest przedsięwzięcie mające pewne podstawy w ideologiach, które można uznać za opatrzne i jednocześnie przedsięwzięcie w gruncie rzeczy w najwyższym stopniu dla przyszłości Unii Europejskiej destruktywne. I być może, że tym, którzy przygotowują to przedsięwzięcie, zależy na tym, by powstało takie wrażenie, że nie ma alternatywy, że w gruncie rzeczy to jest jedyna przyszłość Europy, jedyna możliwość dalszego rozwoju sytuacji w Europie
— dodał.
tkwl/X
