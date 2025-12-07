Kowalski: Tusk robi ruskich agentów z inwestujących w kryptowaluty, a to głównie jego elektorat. Donald! Więcej! Świetny content

  • Polityka
  • opublikowano:
autor: Fratria/X
autor: Fratria/X

Koalicja rządząca w ostatnim czasie bardzo mocno forsowała ustawę o kryptowalutach, próbując nawet błyskawicznie odrzucić prezydenckie weto w tej sprawie. To się jednak nie udało, ale rządzący swoim działaniem mogli zdenerwować miliony Polaków inwestujących w kryptowaluty. „To w większości był ich elektorat z dużych miast w wieku 20-40 lat” - analizował na platformie X Janusz Kowalski, poseł PiS.

Patrząc na światowe trendy za 2 lata do urn wyborczych pójdzie kilka milionów Polaków, którzy zainwestowali w kryptowaluty, a z których Tusk i Sikorski robią ruskich agentów

— napisał na platformie X Janusz Kowalski.

A to w większości był ich elektorat z dużych miast w wieku 20-40 lat

— dodał.

Donald! Więcej! Świetny content

— ocenił działanie premiera polityk PiS.

CZYTAJ TAKŻE:

„Polityczne hara-kiri” Tuska ws. kryptowalut? Bochenek pokazuje oświadczenie jednej z firm. Ustawa była dla niej korzystna!

TYLKO U NAS. Rządzący dramatyzują ws. kryptowalut? Szewczak: Polacy mają znacznie czarniejsze myśli. Rozważają, jakie będą rachunki

Tusk na krucjacie przeciwko kryptowalutom! Uderzył w prezydenta. Burza w sieci. „Przygotowaliście bubel prawny”

tkwl/X

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych