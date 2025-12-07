Koalicja rządząca w ostatnim czasie bardzo mocno forsowała ustawę o kryptowalutach, próbując nawet błyskawicznie odrzucić prezydenckie weto w tej sprawie. To się jednak nie udało, ale rządzący swoim działaniem mogli zdenerwować miliony Polaków inwestujących w kryptowaluty. „To w większości był ich elektorat z dużych miast w wieku 20-40 lat” - analizował na platformie X Janusz Kowalski, poseł PiS.
Patrząc na światowe trendy za 2 lata do urn wyborczych pójdzie kilka milionów Polaków, którzy zainwestowali w kryptowaluty, a z których Tusk i Sikorski robią ruskich agentów
— napisał na platformie X Janusz Kowalski.
A to w większości był ich elektorat z dużych miast w wieku 20-40 lat
— dodał.
Donald! Więcej! Świetny content
— ocenił działanie premiera polityk PiS.
