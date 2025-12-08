Koalicja 13 grudnia siłą przejęła Prokuratura Krajową. Zbigniew Ziobro, były minister sprawiedliwości, były Prokurator Generalny, poseł PiS przypomniał, że stało się to bez aktu odwołania. „‘Nie’ dla bezprawia w wymiarze sprawiedliwości!” - napisał.
Czy można „odwołać” Prokuratora Krajowego… bez aktu odwołania? Niemożliwe? A jednak tak zrobił rząd Tuska
— zauważył Zbigniew Ziobro w serwisie X.
Prof. Przemysław Ostojski pokazuje to bez znieczulenia: jeśli dziś premier „unieważnia” powołanie jednym podpisem, to jutro może „skasować” sędziego, ministra czy prezydenta, bo partyjny interes tego wymaga. „Nie” dla bezprawia w wymiarze sprawiedliwości!
— wskazał.
Konieczna jest podstawa prawna
We wpisie Zbigniew Ziobro udostępnił opinię profesora Przemysława Ostojskiego, prokuratora Prokuratury Krajowej dla „Gazety Prawnej”.
W państwie prawa sama racja nie wystarcza; konieczna jest podstawa prawna. W nagłośnionej sprawie próby odwołania Prokuratora Krajowego takiej podstawy zabrakło
— wskazał.
W styczniu 2024 r. podjęto działanie pozornie proste: odwołanie z urzędu. Zamiast zastosowania właściwej procedury ustawowej przedstawiono jednak pismo. W miejsce decyzji odwołującej pojawiło się „stwierdzenie błędnego powołania”
— napisał w opinii dla „Gazety Prawnej”.
Taka konstrukcja nie występuje w obowiązującym prawie. Skoro Konstytucja stanowi, że organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa, granic tych nie da się zniwelować samą pieczęcią, choćby najbardziej uroczystą
— podkreślił.
