Nie milkną echa na temat prezydenckiego weta do tzw. ustawy łańcuchowej. Według Tobiasza Bocheńskiego koalicja 13 grudnia przygotowała „szantaż moralny” w tej sprawie. Przy okazji eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości podzielił się osobistą sytuacją. „Jak byłem studentem, spotykałem się z dziewczyną, która mnie poinformowała, że trzyma psa na łańcuchu, więc przestałem się z nią spotykać” - wskazał w programie „7. Dzień Tygodnia w Radiu ZET”.
Przypomnijmy, 2 grudnia prezydent poinformował, że zawetował nowelę ustawy o ochronie zwierząt zakazującą trzymania psów na uwięzi i wprowadzającą wymogi dotyczące kojców, w których są one trzymane. Karol Nawrocki, uzasadniając weto tzw. ustawy łańcuchowej, podkreślił, że choć intencja ochrony zwierząt jest słuszna i szlachetna, to – według niego – ustawa była źle napisana.
Głos w tej sprawie zabrał również prezes PiS Jarosław Kaczyński.
Pewne przepisy tej ustawy są dobre, ale niemożliwe do realizacji; w tej sytuacji nie odrzucę weta prezydenta
— w taki sposób na pytanie dziennikarzy o weto prezydenta odpowiedział Jarosław Kaczyński.
„Szantaż moralny” koalicji
Teraz sprawę skomentowali politycy w programie „7. Dzień Tygodnia w Radiu ZET”. W ocenie Tobiasza Bocheńskiego koalicja 13 grudnia przygotowała „szantaż moralny”. Przy okazji eurodeputowany podzielił się osobistą sytuacją.
Jedyny, dopuszczalny i moralny projekt, to jest państwa, a wszyscy inni, którzy się nie zgadzają, mają trzymać psy na łańcuchu. To jest nieprawda. Obecnie nie posiadam psa, ale posiadałem dwa golden retrievery, które kochałem i nie trzymałem ich na łańcuchu i nie wyobrażam sobie trzymania ich na łańcuchu. Powiem więcej, jak byłem studentem, spotykałem się z dziewczyną, która mnie poinformowała, że trzyma psa na łańcuchu, więc przestałem się z nią spotykać
— wyznał Bocheński, za co w gorącej dyskusji atakował go europoseł KO Bartosz Arłukowicz.
17 grudnia w Sejmie odbędzie się głosowanie nad wetem prezydenta Karola Nawrockiego do tzw. ustawy łańcuchowej. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zaznaczył, że popiera wszystkie inicjatywy protestów przed Sejmem tego dnia.
CZYTAJ WIĘCEJ: Histeria po wecie prezydenta! Wiśniewska pokazuje psa Nelsona z imieniem po Mandeli. Leśkiewicz miażdży „argumenty” KO
Radio ZET/PAP/Natalia Wierzbicka
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/747665-echa-ustawy-lancuchowej-i-osobiste-wyznanie-bochenskiego
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.