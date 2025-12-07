Panika w obozie władzy, Brejza boi się rozliczenia bezprawia? Zajadle atakuje ojca Rydzyka i PiS. "Oni nie mogą powrócić do władzy!"

Ojciec Tadeusz Rydzyk/Krzysztof Brejza / autor: Fratria
Ojciec Tadeusz Rydzyk/Krzysztof Brejza / autor: Fratria

Nagonka na ojca Tadeusza Rydzyka CSsR trwa! Krzysztof Brejza, europoseł Koalicji Obywatelskiej zaatakował dyrektora Radia Maryja. „Nigdy nie możemy się do tego przyzwyczajać. Oni nie mogą powrócić do władzy!” - grzmiał, oskarżając duchownego o bycie rzekomym twórcą „imperium”, które „było beneficjentem lewej kasy z Funduszy Sprawiedliwości”.

Wczoraj w Toruniu odbyły się uroczystości z okazji 34. rocznicy powstania Radia Maryja. Mszy Świętej przewodniczył kard. Gerhard Ludwig Müller. Podczas uroczystości odczytano listy m.in. od prezydenta Karola Nawrockiego, prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego oraz Zbigniewa Ziobro.

Porządek w Polsce

Podczas nabożeństwa głos zabrał ojciec Tadeusz Rydzyk CSsR, dyrektor Radia Maryja. Redemptorysta zwrócił uwagę na bezprawie, jakie w Polsce panuje pod rządami Koalicji 13 Grudnia. Podziękował również tym, którzy dają odpór nielegalnym działaniom ekipy Donalda Tuska.

Bóg zapłać ministrom. Zróbcie wreszcie porządek w Polsce. Pozdrawiamy wszystkich. Pana prezydenta, ukłony. Wszystkich sędziów w trybunale, sądach, wszystkich prokuratorów. Oni są też potrzebni. Nie mówię o różnych przypadkach, mówię o tych porządnych. I pana ministra Ziobro. Bardzo serdecznie pozdrawiamy wszystkich

— powiedział.

Brejza atakuje ojca Rydzyka

Europoseł Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Brejza odniósł się do słów założyciela Radia Maryja i TV TRWAM. Postanowił zaatakować duchownego i przy okazji uderzyć w Prawo i Sprawiedliwość.

Imperium Rydzyka było beneficjentem lewej kasy z Funduszu Sprawiedliwości. Wczoraj Rydzyk mówi z ambony do pisowców i szefa kancelarii prezydenta, by „zrobili wreszcie porządek w Polsce”, po czym pozdrawia Ziobrę. Brawo bije kilkudziesięciu biskupów i cała armia pisowskich lizusów. Nie. Nigdy nie możemy się do tego przyzwyczajać. Oni nie mogą powrócić do władzy!

— napisał na portalu X.

Obecna władza zarzuca poprzednikom nadużycia w przekazywaniu środków z Funduszu Sprawiedliwości. Zaledwie kilka dni temu posłowie PiS wykazali nieprawidłowości, jakich dopuszcza się ekipa Tuska w związku z funduszem.

