Polski zabraknie na rozmowach ws. Ukrainy. Miller: Amerykanie nas nie chcą, przywódcy europejscy nas nie chcą i Kijów nas nie chce

Leszek Miller zastanawiał się, dlaczego głos Polski nie liczy się w sprawie Ukrainy. / autor: Fratria
Leszek Miller zastanawiał się, dlaczego głos Polski nie liczy się w sprawie Ukrainy. / autor: Fratria

””Dzieje się coś nieprzyjemnego dla Polski i dobrze byłoby znać przyczynę tego stanu rzeczy, i naprawdę przestać pudrować. Trzeba powiedzieć wprost: dlaczego nas tam nie ma” - powiedział na antenie Polsat News były premier Leszek Miller, komentując braku obecności naszego kraju na zapowiedzianych rozmowach w Londynie.

Prezydent Francji Emmanuel Macron poinformował, że 8 grudnia spotka się w Londynie przywódcami Wielkiej Brytanii, Niemiec i Ukrainy - premierem Keirem Starmerem, kanclerzem Friedrichem Merzem i prezydentem Wołodymyrem Zełenskim, aby omówić amerykańskie wysiłki w celu zakończenia wojny Rosji z Ukrainą.

Dlaczego nas nie ma?

Były premier Leszek Miller stwierdził, że Donald Tusk jeszcze niedawno jechał jednym pociągiem do Kijowa z liderami Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii, a teraz już nie bierze udziału w rozmowach. (Warto jednak zauważyć, że jechał w oddzielnym wagonie).

Teraz już nie jeździ. (…) Więc dzieje się coś nieprzyjemnego dla Polski i dobrze byłoby znać przyczynę tego stanu rzeczy, i naprawdę przestać pudrować. Trzeba powiedzieć wprost: dlaczego nas tam nie ma

— wskazał na antenie Polsat News.

Nas nie ma również tam, gdzie siedzą Amerykanie. No więc Amerykanie nas nie chcą, przywódcy europejscy nas nie chcą i Kijów nas nie chce. To kto nas chce?  Chciałbym się dowiedzieć?

— pytał.

Adrian Siwek/PAP/Polsat News

