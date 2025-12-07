„Nikt w PiS nie twierdzi, że mamy wychodzić z UE, ale uważamy, że trzeba będzie dokonywać częstszych bilansów naszej obecności we Wspólnocie i budować alternatywne formy współpracy w oparciu o V4 i szerzej Trójmorze, które by Unię naprawiały i które dawałyby poczucie miejsca, gdzie można pójść poza UE” - powiedział Przemysław Czarnek, poseł PiS, były minister edukacji i nauki, w rozmowie z Piotrem Witwickim i Marcinem Fijołkiem w programie „Polityczny WF z gościem”.
Przemysław Czarnek nawiązał również do fakt, że Parlament Europejski zaakceptował cel klimatyczny do 2040 r., czyli redukcję CO2 o 90 proc.
Gdybyśmy mieli np. wykonać założenie redukcji CO2 o 90 procent, to znaczy że leżymy i kwiczymy
— podkreślił polityk.
„To nie jest hasło: Wychodzimy z UE”
Jeśli bilans naszej obecności w UE będzie negatywny, to trzeba będzie zastanowić się, co z tym zrobić. Ale to nie jest hasło: Wychodzimy z UE. […] Chodzi o to, które decyzje w UE będą wpływać absolutnie negatywnie na nasze społeczeństwo
— zaznaczył.
Przyznał, że „jeśli chodzi o obronność, to proszę zapomnieć, że Unia Europejska obroni nas przed Rosją”.
Nie w UE jest tutaj jakakolwiek przewaga. Nakłady na obronność USA są dwukrotnie większe niż reszty świata
— wskazał Przemysław Czarnek.
„To katastrofa dla polskiej gospodarki”
Dopytywany o to, co musiałoby się wydarzyć, żeby powiedział, że bilans jest na tyle negatywny, że musimy wyjść z UE, wskazał, że „na przykład zmuszenie nas do redukcji CO2 o 90 procent”.
Jeśli będą nas chcieli do tego zmusić, będą nam w jakikolwiek sposób grozić, to będziemy musieli stamtąd wychodzić, bo to jest katastrofa dla polskiej gospodarki
— podkreślił były minister edukacji i nauki.
Polsat News/Natalia Wierzbicka
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/747659-czarnek-nikt-w-pis-nie-twierdzi-ze-mamy-wychodzic-z-ue
