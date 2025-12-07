Prof. Czarnek: PiS nie twierdzi, że mamy wychodzić z UE. Ale trzeba budować alternatywne formy współpracy, które by Unię naprawiały

Nikt w PiS nie twierdzi, że mamy wychodzić z UE, ale uważamy, że trzeba będzie dokonywać częstszych bilansów naszej obecności we Wspólnocie i budować alternatywne formy współpracy w oparciu o V4 i szerzej Trójmorze, które by Unię naprawiały i które dawałyby poczucie miejsca, gdzie można pójść poza UE” - powiedział Przemysław Czarnek, poseł PiS, były minister edukacji i nauki, w rozmowie z Piotrem Witwickim i Marcinem Fijołkiem w programie „Polityczny WF z gościem”.

Przemysław Czarnek nawiązał również do fakt, że Parlament Europejski zaakceptował cel klimatyczny do 2040 r., czyli redukcję CO2 o 90 proc.

Gdybyśmy mieli np. wykonać założenie redukcji CO2 o 90 procent, to znaczy że leżymy i kwiczymy

— podkreślił polityk.

To nie jest hasło: Wychodzimy z UE”

Jeśli bilans naszej obecności w UE będzie negatywny, to trzeba będzie zastanowić się, co z tym zrobić. Ale to nie jest hasło: Wychodzimy z UE. […] Chodzi o to, które decyzje w UE będą wpływać absolutnie negatywnie na nasze społeczeństwo

— zaznaczył.

Przyznał, że „jeśli chodzi o obronność, to proszę zapomnieć, że Unia Europejska obroni nas przed Rosją”.

Nie w UE jest tutaj jakakolwiek przewaga. Nakłady na obronność USA są dwukrotnie większe niż reszty świata

— wskazał Przemysław Czarnek.

To katastrofa dla polskiej gospodarki”

Dopytywany o to, co musiałoby się wydarzyć, żeby powiedział, że bilans jest na tyle negatywny, że musimy wyjść z UE, wskazał, że „na przykład zmuszenie nas do redukcji CO2 o 90 procent”.

Jeśli będą nas chcieli do tego zmusić, będą nam w jakikolwiek sposób grozić, to będziemy musieli stamtąd wychodzić, bo to jest katastrofa dla polskiej gospodarki

— podkreślił były minister edukacji i nauki.

