Senator Nowej Lewicy Anna Górska zabłysnęła „logicznym” wywodem na temat kryptowalut. W programie „Śniadanie u Rymanowskiego” w Polsat News stwierdziła, że pieniądze elektroniczne wzbudzają niepokój, ponieważ zawierają w sobie słowo „krypto”. Twórca Kanału Zero Krzysztof Stanowski zapytał: „Kim jest ta cymbalica?”.
Anna Górska zabrała głos ws. kryptowalut.
Szczerze, że jeśli chodzi o te kryptowaluty, to ja jestem na tylu poziomach zdumiona tym, co robi prawica w tej sprawie, że ciężko mi czasami to te kropki połączyć, bo teraz partia, która jeszcze do przed chwilą broniła gotówki, teraz broni waluty, która w swojej nazwie ma krypto, czyli już jak gdyby siłą rzeczy jest czymś, co budzi bardzo poważne wątpliwości
— stwierdziła.
I teraz, przeciwko czemu państwo jesteście? Jesteście państwo przeciwko temu, żeby firmy, które zajmują się obrotem kryptowalutami, posiadały licencje, czyli żeby takie firmy jak te, których prezesi znikają w niewyjaśnionych okolicznościach, musiały starać się o tą licencję i na przykład jej nie dostać, bo KNF stwierdzi, że są tam dziwne, tajne powiązania, toczą się postępowania prokuratorskie i jest to firma nieuczciwa, więc tak, taka firma nie będzie mogła obracać kryptowalutami, które znajdują się dzisiaj w portfelach 3 milionów Polaków. Jesteście przeciwko temu, żeby obrót kryptowalutami był jawny, czyli żeby transakcje były rejestrowane, tak jak mamy to dzisiaj do czynienia z transakcjami bankowymi, bo na tym polega między innymi przejrzystość w tej sytuacji, w której jesteśmy w tej chwili też geopolitycznej, bo wiemy doskonale, że kryptowaluty to są bardzo często waluty, którymi się płaci za akcje dywersyjne, jak to mieliśmy niedawno do czynienia.
— mówiła senator Nowej Lewicy Anna Górska.
Przypadek Wieczorka
Twórca Kanału Zero Krzysztof Stanowski przywołał przypadek kolegi Górskiej z partii Dariusza Wieczorka.
ZOBACZ: On naprawdę to powiedział… Wieczorek próbował błysnąć: „Fakt weta prezydenta powoduje, że wartość kryptoaktywów już spadła”
Chyba Dariusz Wieczorek przebity w swojej głupocie. Kim jest ta cymbalica? Twórcy Enigmy, którzy brudzili ręce kryptografią, powinni zostać wymazani z podręczników historii
— skomentował na portalu X.
Stanowski: Potraktowałem ją niezwykle delikatnie
Pod wpisem Stanowskiego pojawił się wpis z pytaniem.
A czy wyzywanie i obrażanie osób nie jest typowym hejtem z którym włączysz tak zaciekle Krzysztofie? A może Ciebie to się nie tyczy tylko jak do Ciebie?
— zastanawiał się jeden z użytkowników portalu X.
Uważam, że potraktowałem autorkę tych słów niezwykle delikatnie
— odpowiedział twórca Kanału Zero.
xyz/X
