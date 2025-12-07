WIDEO

Żurek mówił, że chciałby walczyć w ringu z Nawrockim. Prezydent: Mamy dużo ważniejsze sprawy niż szybkie "zgaszenie światła" panu ministrowi

  • Polityka
  • opublikowano:
Prezydent Karol Nawrocki żartobliwie odpowiedział na groźby Waldemara Żurka / autor: Fratria / X
Prezydent Karol Nawrocki żartobliwie odpowiedział na groźby Waldemara Żurka / autor: Fratria / X

Prezydent Karol Nawrocki żartobliwie odpowiedział na absurdalne groźby Waldemara Żurka, który przekonywał, że chciałby zmierzyć się z głową państwa… w ringu. „Mamy dzisiaj dużo ważniejsze sprawy z ministrem sprawiedliwości niż moje szybkie zgaszenie światła panu ministrowi” - wskazał.

Waldemar Żurek podczas Rady Kobiet w Książu próbował imponować zgromadzonym… swoimi buńczucznymi groźbami wobec prezydenta Karola Nawrockiego.

Stojąc z ręką w kieszeni, przekonywał, że chciałby zmierzyć z głową państwa w ringu.

Ja też muszę zacząć trenować. Kiedyś stwierdziłem, że stanę z nim w ringu. Kto zostanie na ringu, ten decyduje o ustroju

— przekonywał.

Wagę już mam odpowiednią. Teraz tylko rzeźbę zrobię

— przechwalał się w akompaniamencie śmiechu zgromadzonych kobiet.

Prezydent ma ważniejsze rzeczy na głowie

Do tych niedorzecznych gróźb odniósł się prezydent Karol Nawrocki w rozmowie z Krzysztofem Stanowskim w Kanale Zero.

Widziałem człowieka, który jak aligator albo jak bohater stał w gronie kobiet z ręką w kieszeni i mówił nawet, że jest gotowy do tego, żeby się ze mną zmierzyć w sensie fizycznym. Myślę, że z ministrem sprawiedliwości mamy przed sobą dużo poważniejsze sprawy

— stwierdził Karol Nawrocki.

Ale chętnie by mu pan władował, no powiedzmy sobie szczerze

— powiedział Stanowski.

Mamy dzisiaj dużo ważniejsze sprawy z ministrem sprawiedliwości niż moje szybkie zgaszenie światła panu ministrowi sprawiedliwości

— zażartował prezydent.

CZYTAJ TAKŻE:

Prezydent: Słowa Tuska oczywiście nie pomagają w uzyskaniu reparacji. Nie zawstydził tak Niemców, tylko Polaków

Tego nikt się nie spodziewał! „Staruch” zadzwonił do prezydenta: „Czy święty Mikołaj przyniesie mi ułaskawienie w tym roku?”

Wnikliwym okiem historyka. Prezydent Nawrocki o marszałku Piłsudskim w rocznicę 158. urodzin. „Razem z Państwem chylę czoło”

Prezydent był w Kanale Zero. Nagle zadzwoniła Pierwsza Dama. „Kto rządzi w tym kraju? Moja żona nadaje na słuchawkę do Stanowskiego”

Adrian Siwek/Kanał Zero/X

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych