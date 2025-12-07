Prezydent Karol Nawrocki żartobliwie odpowiedział na absurdalne groźby Waldemara Żurka, który przekonywał, że chciałby zmierzyć się z głową państwa… w ringu. „Mamy dzisiaj dużo ważniejsze sprawy z ministrem sprawiedliwości niż moje szybkie zgaszenie światła panu ministrowi” - wskazał.
Waldemar Żurek podczas Rady Kobiet w Książu próbował imponować zgromadzonym… swoimi buńczucznymi groźbami wobec prezydenta Karola Nawrockiego.
Stojąc z ręką w kieszeni, przekonywał, że chciałby zmierzyć z głową państwa w ringu.
Ja też muszę zacząć trenować. Kiedyś stwierdziłem, że stanę z nim w ringu. Kto zostanie na ringu, ten decyduje o ustroju
— przekonywał.
Wagę już mam odpowiednią. Teraz tylko rzeźbę zrobię
— przechwalał się w akompaniamencie śmiechu zgromadzonych kobiet.
Prezydent ma ważniejsze rzeczy na głowie
Do tych niedorzecznych gróźb odniósł się prezydent Karol Nawrocki w rozmowie z Krzysztofem Stanowskim w Kanale Zero.
Widziałem człowieka, który jak aligator albo jak bohater stał w gronie kobiet z ręką w kieszeni i mówił nawet, że jest gotowy do tego, żeby się ze mną zmierzyć w sensie fizycznym. Myślę, że z ministrem sprawiedliwości mamy przed sobą dużo poważniejsze sprawy
— stwierdził Karol Nawrocki.
Ale chętnie by mu pan władował, no powiedzmy sobie szczerze
— powiedział Stanowski.
Mamy dzisiaj dużo ważniejsze sprawy z ministrem sprawiedliwości niż moje szybkie zgaszenie światła panu ministrowi sprawiedliwości
— zażartował prezydent.
Adrian Siwek/Kanał Zero/X
