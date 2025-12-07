„Europa zwija w tej kwestii sztandary, natomiast rozwija mocno te wszystkie rozwiązania, które ani chleba nie dają, ani niczego dobrego nie przede wszystkim dla naszych młodych ludzi nie zafundują. To wszystko dostrzegają Stany Zjednoczone. A obecna władza, mam nadzieję, że już niedługo, hołduje tego typu rozwiązaniom i to jest niezwykle groźne i temu musimy się przeciwstawić” - powiedziała na antenie Telewizji wPolsce24 Beata Kempa, doradca prezydenta Nawrockiego, była eurodeputowana PiS i była minister.
Stany Zjednoczone Ameryki przedstawiły nową strategię bezpieczeństwa, która dotyczy polityki zagranicznej. Dokument został skomentowany przez Donalda Tuska na platformie X, który zwrócił się bezpośrednio do Amerykanów: „Europa jest waszym najbliższym sojusznikiem”. Na wpis premiera odpowiedział sam założyciel portalu Elon Musk.…
