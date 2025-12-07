„Córka Tuska, Katarzyna Tusk-Cudna została kuratorką wystawy, która odbyła się we wtorek w prestiżowym warszawskim domu aukcyjnym, DESA Unicum. To dla niej duża nobilitacja” - napisał w mediach społecznościowych poseł PiS Sebastian Łukaszewicz. W dalszej części wpisu polityk opisuje losy obrazu „Rzeczywistość” Jacka Malczewskiego, którym zajmowała się prokuratura, a który w czerwcu tego roku sprzedano na aukcji w DESA za 22,2 mln zł.
Poseł Prawa i Sprawiedliwości Sebastian Łukaszewicz zastanawia się nad tym, co może łączyć dom aukcyjny DESA Unicum z obecną władzą, a dokładnie z Donaldem Tuskiem. Przypomina losy obrazu „Rzeczywistość” Jacka Malczewskiego, który w 2022 r. stał się przedmiotem postępowania prokuratorskiego w związku z jego nielegalnym wywiezieniem w latach 50-tych do RFN. Za obecnej władzy sprawę umorzono, a obraz sprzedano.
Afera roku - czy Tusk finansuje karierę córki wyprzedając polskie dziedzictwo narodowe? Córka Tuska, Katarzyna Tusk-Cudna została kuratorką wystawy, która odbyła się we wtorek w prestiżowym warszawskim domu aukcyjnym, DESA Unicum. To dla niej duża nobilitacja - zweryfikowanie jej jako poważnej osoby w świecie sztuki i zrównanie z najważniejszymi mecenasami sztuki w Polsce.
A co DESA Unicum zawdzięcza obecnej władzy? Okazuje się, że prawdopodobnie dużo:
2022 - obraz „Rzeczywistość” Jacka Malczewskiego po wielu latach wraca do Polski. Na wniosek Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zajmuje go prokuratura - postępowanie dotyczyło nielegalnego wywozu dzieła z Polski do RFN w latach 50.
Czerwiec 2024 - prokuratura podlegająca pod Tuska umarza postępowanie.
Marzec 2025 - prokuratura podlegająca pod Tuska zwraca obraz do DESA.
Czerwiec 2025 - obraz zostaje sprzedany za rekordową kwotę 22,2 mln zł - najwyższą w historii polskiego rynku sztuki. W tej kwocie 3,7 mln zł to opłata aukcyjna, czyli zysk DESA. Wcześniej, pomimo zadeklarowania chęci skorzystania z przysługującego mu prawa pierwokupu, z transakcji (prawdopodobnie za znacznie niższą cenę) wycofało się… Muzeum Narodowe w Warszawie, również podlegające pod Tuska.
Nie ma tu czego komentować - to komentuje się samo…
— napisał w mediach społecznościowych poseł PiS Sebastian Łukaszewicz.
Komentarze
Pod wpisem Łukaszewicza pojawiły się komentarze, dotyczące opisanej przez niego sprawy, wśród nich wpis byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry.
Skandal!
— ocenił w mediach społecznościowych poseł PiS Zbigniew Ziobro.
Straciliśmy Malczewskiego przez fanaberie córy władzy! Co jeszcze sprzeda Tusk, by polepszyć finanse rodziny? Przecież Kasia Tusk dostaje sowitą pensję od Desy? Podobno kilkadziesiąt tysięcy miesięcznie!
— napisał w mediach społecznościowych internauta Jack Strong.
Blogerka lifestyle’owa z zerową wiedzą o poważnej sztuce kuratorką DESy. Bardziej tuskowo się nie da
— ocenił na X internauta o nicku John Bingham.
koal/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/747645-lukaszewicz-pyta-o-kariere-corki-donalda-tuska-i-desa-unicum
