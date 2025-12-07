„W niejasnych okolicznościach prokuratura odwołała zarządcę restrukturyzacyjnego Collegium Humanum. Jej były rektor, Paweł Cz., po wyjściu z aresztu zarządza spółką, do której nadal należy przemianowana uczelnia” - informuje „Rzeczpospolita”. Bilans spółki za 2024 r. miał wynieść 714 387,05 zł, z zyskiem netto w wysokości ponad 58 tys. zł.
Pod koniec listopada śląski wydział Prokuratury Krajowej sporządził pierwszy akt oskarżenia w sprawie nieprawidłowości w dawnej uczelni Collegium Humanum. Objął on 29 osób, którym śledczy zarzucają popełnienie 67 przestępstw. Wśród oskarżonych są m.in. politycy, rektorzy wyższych uczelni, profesorowie i wykładowcy. Dotychczas w całej sprawie Collegium Humanum 78 podejrzanym przedstawiono w sumie 389 zarzutów, a 13 osób było tymczasowo aresztowanych.
Aktywnie zarządza spółką
Rok temu rektor i właściciel Collegium Humanum Paweł Cz. po 9 miesiącach opuścił areszt. Zdecydował się on na współpracę z prokuraturą ujawniając mechanizm korupcyjny w uczelni. Chodziło o wydawanie w zamian za łapówki lewych dyplomów MBA, które mieli otrzymać m.in. Jacek Sutryk, prezydenta Wrocławia. Chodziło także o akredytację dla uczelni i uruchamianych przez nią nowych kierunków.
Paweł Cz. musiał wpłacić 2 mln zł kaucji. Prokuratura objęła go dozorem policji, zakazem wstępu do swojej uczelni, zakazem kontaktowania się z jej pracownikami oraz z podejrzanymi w śledztwie. Pawła Cz. objęto zawieszeniem w funkcji nauczyciela i zakazem piastowania jakichkolwiek funkcji administracyjnych w systemie nauki i szkolnictwa. Jednak były rektor nie tylko nie stracił uczelni, ale po wyjściu z aresztu – jak ustaliła „Rz” – poprzez swoją spółkę aktywnie nią zarządza. W niejasnych okolicznościach w lutym tego roku odwołany został zarządca przymusowy Bartosz Klepacz, który chciał – jak mówią nasze źródła – doprowadzić do likwidacji Collegium Humanum. Jego przymusowy zarząd miał być też bardzo kosztowny, co nie spodobało się właścicielowi – Pawłowi Cz.
— pisze „Rzeczpospolita”.
Według ustaleń gazety spółką założycielską Collegium Humanum, a od ubiegłego roku Uczelni Biznesu i Nauk Stosowanych „Varsovia”, wpisanej do ewidencji uczelni niepublicznych pod numerem 383, jest Instytut Studiów Międzynarodowych i Edukacji Humanum. Jej właścicielem jest Paweł Cz. (ma 98 proc. udziałów, 2 proc. należało do Michała G., a obecnie do Kamila Cz., prezesa zarządu i jednocześnie brata byłego rektora).
W sprawozdaniu z jej działalności za 2024 r. (a więc kiedy Paweł Cz. był w areszcie) znajdujemy informację o prokuratorskim zabezpieczeniu majątkowym z 14 marca 2024 r., powołaniu zarządu przymusowego na majątku podejrzanego, w osobie Bartosza Klepacza oraz postanowienie z 12 lutego tego roku o odwołaniu zarządu przymusowego (bez uzasadnienia). Bilans spółki za 2024 r. wyniósł 714 387,05 zł, z zyskiem netto w wysokości ponad 58 tys. zł. Rok wcześniej zysk był na poziomie ponad 2 mln zł, przy przychodach ponad 7 mln zł – to był najbardziej lukratywny rok Collegium Humanum, którego hossę przerwały zatrzymania CBA
— czytamy w artykule.
„Mimo zakazów – wpływ na swoją szkołę”
W tym roku Paweł Cz. miał zdecydować na zgromadzeniu wspólników, o powołaniu do zarządu swojej spółki Doroty Daszykowskiej.
To – jak napisał niedawno „Newsweek” – była dyrektorka filii Collegium Humanum w Rzeszowie, która została niedawno prezeską Centrum Usług Wspólnych i Komercjalizacji w przemianowanej „Varsovii” (a także wybrana do Senatu tej uczelni). Jak widać, Paweł Cz. ma – mimo zakazów – wpływ na swoją szkołę, która dzięki pomocy państwa, nie splajtowała po spektakularnej aferze
— pisze „Rzeczpospolita” i dodaj, że ogromny wpływ na losy uczelni ma teraz brat Pawła Cz. Kamil, który dostał stanowisko nie przewidziane w ustawie o szkolnictwie wyższym. Miał zostać dyrektorem generalnym z większymi uprawnieniami niż rektor. Dzieki temu Paweł Cz. ma mieć pełną kontrolę nad uczelnią.
koal/Rzeczpospolita
