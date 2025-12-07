„Sikorski i Tusk zawsze działali i będą działać na korzyść Moskwy. Dlatego walczą się ze Stanami Zjednoczonymi. Nie ma lepszego prezentu dla Putina niż rząd Tuska i Sikorskiego w Warszawie” – ocenił na antenie Telewizji wPolsce24 poseł PiS Janusz Kowalski.
Zdaniem Janusza Kowalskiego „dramatem dla Polski jest to, że kiedy budowana jest nowa architektura bezpieczeństwa w Europie, przy stole nie ma Polski”.
Na wschodzie mamy wojnę, za polską granicą mamy wojnę, a przy stole negocjacyjnym nie ma Polski. Dlaczego nie ma Polski? Dlatego, że premierem jest Donald Tusk. Człowiek, który jest absolutnie nieakceptowany przez poważne państwa, tym bardziej przez Stany Zjednoczone. Człowiek, który absolutnie jest wyłącznie wypadkową polityki niemieckiej
— powiedział polityk.
„Tusk z Sikorskim zdewastowali polską politykę zagraniczną”
Wskazał, że „to oczywiście jest całkowite zaprzeczenie tego, co było za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości”.
Wtedy my nie tylko byliśmy przy stole, ale my przede wszystkim byliśmy zapraszającym do stołu. Gdyby nie postawa polskiego rządu i pana prezydenta Andrzeja Dudy w 2022 roku, to Ukraina by upadła. I przez dwa lata Sikorski razem z Tuskiem zdewastowali polską politykę zagraniczną
— podkreślił Janusz Kowalski,
My mamy bardzo prosty dylemat, który Prawo i Sprawiedliwość rozwiązuje, mówiąc „nie” pieniądzom na Zielony Ład, ale „tak” pieniądzom na zbrojenia, „nie” pieniądzom na lewacką politykę nadregulacji, tylko dla polskiej gospodarki, „nie” dla migrantów, tylko zamknięcie granic i ochrona Europy i tożsamości chrześcijańskiej. Unia Europejska popełnia wszystkie możliwe błędy, które popełniły w ostatnich 15 latach Niemcy. Niemcy są dzisiaj w mojej ocenie upadłym państwem. Zielony Ład doprowadza do upadku niemieckiego przemysłu. To Niemcy sami sobie napisali Zielony Ład, na którym zyskały Chiny i niemiecki przemysł dzisiaj motoryzacyjny upada. Absolutnie dzisiaj Stany Zjednoczone mówią: „Odrzućcie Zielony Ład, zajmijcie się na poważnie polityką antymigracyjną, przeznaczajcie pieniądze na zbrojenia. My chcemy zająć się problemem Chin i tam skoncentrować nasze działania. Europa w końcu musi zacząć stawać na nogi”. Natomiast my nie mamy dzisiaj sojuszników, bo w samej Europie po lewej stronie, czyli od strony Zachodu, mamy Niemcy i Francję, które niestety są tradycyjnie prorosyjskie. Przecież Niemcy i Francja dzisiaj najwięcej węglowodorów sprowadzają dalej Rosji
— przyznał poseł PiS.
„Nie ma lepszego prezentu dla Putina niż rząd Tuska”
Mówił, że „budowa bezpieczeństwa na linii północ-południe jest w naszym interesie, czyli z jednej strony oczywiście z państwami takimi jak Norwegia, Szwecja, Finlandia, państwa bałtyckie, a z drugiej strony z państwami takimi jak Czechy, Słowacja, Rumunia i Węgry”.
A zobaczmy, co robi Sikorski czy Tusk z Węgrami. Walczą z naszym sojusznikiem pomimo tego, że to Polska powinna budować dzisiaj alternatywę dla rosyjskiego gazu dla na rynek węgierski, tak jak dzisiaj dostarczamy gaz na rynek słowacki. My powinniśmy wchodzić z naszymi interesami na Węgry po to, żeby sprzedawać gaz przez terminale LNG, również ten, który będzie budowany w Gdańsku, a nie Sikorski wzmacnia Putina przez to, że nie chce z Węgrami rozmawiać o tym, żeby Polska sprzedawała Węgrom gaz
— zaznaczył.
To jest po prostu niewiarygodne. Ci ludzie, czyli Sikorski i Tusk zawsze działali i będą działać na korzyść Kremla i Moskwy. Dlatego walczą się ze Stanami Zjednoczonymi. Nie ma lepszego prezentu dla Putina niż rząd Tuska i Sikorskiego w Warszawie
— dodał Janusz Kowalski.
https://wpolityce.pl/polityka/747635-kowalski-nie-ma-lepszego-prezentu-dla-putina-niz-rzad-tuska
