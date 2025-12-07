Prezydent Karol Nawrocki był gościem mikołajkowego wydania programu w Kanale Zero. W sekcji telefonów od widzów doszło do ciekawego połączenia. Z zapytaniem, a zarazem prośbą do głowy państwa zwrócił się najsłynniejszy kibic w Polsce Piotr Staruchowicz „Staruch”. Sprawa dotyczyła potencjalnego ułaskawienia.
Jednym z widzów, którzy dodzwonili się do programu, okazał się… Piotr Staruchowicz, gniazdowy Legii Warszawa, znany jako „Staruch”.
Dzwonię i jestem przerażony, że łatwiej się dodzwonić do pana redaktora do studia, niż doczekać się zwycięstwa Legii w lidzie, bo właśnie przegraliśmy 2:0 z Piastem
— żartował „Staruch” po dodzwonieniu się do programu.
Następnie zwrócił się z prośbą do prezydenta Nawrockiego.
Dzwonię w sprawie prywatnej, ponieważ zostałem ukarany zakazem stadionowym za stanie na płocie i prowadzenie dopingu w Lublinie na meczu, mimo że posiadam akredytację wydaną przez organizatora meczu, sąd w Lublinie skazał mnie jednak na dwa lata zakazu stadionowego. Chciałem zapytać prezydenta, czy święty Mikołaj przyniesie mi ułaskawienie w tym roku?
— zapytał „Staruch”.
Prezydent odpowiada „Staruchowi”
Głowa państwa przypomniała niedawną sytuację, gdzie polscy kibice nie dostali zgody na wniesienie patriotycznej oprawy.
Ułaskawienia to wyłączona prerogatywa prezydenta Polski, od dwóch miesięcy trwa analiza wniosków o ułaskawienia. Znam także oczywiście tę sprawę z mediów, w ogóle ten atak na kibiców za wprowadzenie ładnego, patriotycznego baneru na mecz reprezentacji Polski i te znane opinii publicznej słowa kibiców, którzy byli w sposób szczególny sprawdzani tylko dlatego, że nie są zwolennikami rządu
— zaznaczył na początku swojej odpowiedzi prezydent.
Jeśli chodzi o ten konkretny wniosek to oczywiście nie powiem na wizji, jaka będzie decyzja, ale od dwóch miesięcy trwa analiza wszystkich wniosków o ułaskawienie. Ich jest bardzo dużo, to jest zdaje się ponad 1000 wniosków
— dodał Karol Nawrocki.
Głowa państwa zapewniła, że wniosek „Starucha”, jeżeli wpłynął, zostanie rozpatrzony.
Ułaskawieniami będę się zajmował na początku roku i także pana „Starucha” wniosek, jeśli taki wpłynął, to zostanie rozpatrzony. Dziwnie brzmi z przekazów publicznych sytuacja, w której kibic odpowiedzialny za doping nie może wejść na gniazdo. Z przekazów publicznych widzę rozwiązanie odległe od logiki, ale nie znam jeszcze postępowania sądowego, a to są poważne decyzje
— zapowiedział prezydent.
„Staruch” zasłynął, jako symbol i główny adwersarz Donalda Tuska, gdy ten podczas sowich pierwszych rządów wypowiedział wojnę kibicom na stadionach piłkarskich.
