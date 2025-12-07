Po podwyżce kosztów sekcji zwłok w Warszawie na jej wykonanie, zamiast 2-3 dni, trzeba czekać nawet miesiąc” - informuje „Rzeczpospolita”. Główne powody tej sytuacji mają jednak charakter administracyjny. Każdy wydatek powyżej 3 tys. zł musi być zaakceptowany przez prokuratora okręgowego.
Stawki za wykonanie sekcji zwłok w Zakładzie Medycyny Sadowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego wzrosły do poziomu 3500-3900 zł. Zależy to oczywiście od zakresu przeprowadzanych badań, np. zabezpieczenie DNA czy histologia. Kłopot w tym, że zarządzenie Prokuratora Okręgowego w Warszawie zezwala prokuratorowi prowadzącemu konkretne postępowanie na akceptację kosztów sporządzenia takiej opinii tylko do 3 tys. zł. W przypadku wyższych kosztów prokurator okręgowy musi otrzymać kosztorys i go zaakceptować. Później wszystko wraca do prokuratora prowadzącego sprawę. Taka procedura znacznie wydłuża czas przeprowadzenia sekcji zwłok i zamiast 2-3 dni teraz w Warszawie trzeba czekać miesiąc. Ta sytuacja dotyczy tylko lewobrzeżnej części stolicy.
Mamy zaległości kilkutygodniowe. Najstarsze zwłoki, które czekają w ZMS, są z końca października. W wielu przypadkach, dla zgonów, które miały miejsce w listopadzie, nie ma wyznaczonego nawet terminu sekcji, bo ciągle nie ma akceptacji kosztorysu. Sporządzenie samego kosztorysu przez ZMS też trwa. Szczęście w nieszczęściu, że są tam przyzwoite warunki do przechowywania zwłok, więc upływ czasu nie powinien mieć wpływu na trudności z przeprowadzeniem badań
— mówi „Rzeczpospolitej” jeden z prokuratorów, który zwraca uwagę na dramat rodzin czekających tygodniami na pochówek swoich najbliższych.
Zmiany są w planach
Przeciągająca się sekcja zwłok to nie jedyny problem rodzin zmarłych osób. Od jej zakończenia zależy także wydanie kluczy do zaplombowanego prze policję mieszkania. Śledczy muszą się liczyć z koniecznością dodatkowych oględzin miejsca w przypadku odkrycia nieznanych przed sekcją faktów.
Prokuratorzy, z którymi rozmawialiśmy, są poirytowani, a niektórzy wręcz wściekli, ponieważ, jak wskazują, problem można rozwiązać w ciągu 10 minut. Wystarczy, by prokurator okręgowy Michał Mistygacz zmienił zarządzenie w ten sposób, by wyłączyć z konieczności aprobowania kosztorysów sekcje zwłok. Innym rozwiązaniem jest podniesienie limitu wydatków, których poniesienie leży w gestii prokuratora prowadzącego postępowanie. Przykładowo po drugiej stronie Wisły tego problemu nie ma, ponieważ zgodnie z zarządzeniem Prokuratora Okręgowego dla Warszawy – Pragi limit dla wydatków na sekcje wynosi 6,5 tys. zł brutto
— czytamy w artykule. Czy zarządzenie zostanie zmienione? Prokuratura Okręgowa w Warszawie uważa, że „wystąpiła konieczność dostosowania obecnej procedury powoływania biegłych (w tym biegłych z zakresu medycyny sądowej) poprzez m.in. zmianę zarządzenia regulującego te kwestie”.
Obecnie przygotowywane są zmiany zarządzenia Prokuratora Okręgowego w Warszawie w zakresie m.in. wstępnego kosztorysu wystawianego przez biegłego w przypadku spraw, w których zabezpieczono zwłoki, mające być przedmiotem opinii sądowo-medycznej
– odpowiada prokuratura.
Pozaustawowa procedura weryfikacji kosztów
Procedura weryfikacji kosztów sekcji zwłok powinna być nie tylko zmieniona, ale być może zapisana w akcie prawnym wyższe rzędu.
To że NFZ nie ma na leczenie to już wiemy, a tu się okazuje, że Prokuratura nie ma na sekcje, a zwłoki czekają na pochówek bo wdrożono pozaustawową procedurę weryfikacji kosztów.
Po przeczytaniu nagłówka przyznam, że mnie zmroziło. Przechowywanie zwłok na oczekującą sekcję to też koszty. Niezależność „orzecznicza” prokuratora w obszarze decyzji o skierowaniu zwłok do ZMS i zarządzeniu sekcji nie może doznawać najmniejszych ograniczeń. To jest sprawa śmierci więc najpoważniejsza kategoria. Jeśli jest choćby najmniejszą wątpliwość albo nawet konieczność wykluczenia potencjalnej wersji, musi być sekcja. To jest działka, w której nie wolno robić oszczędności
— napisał w mediach społecznościowych Jacek Skała.
Robert Knap/Rzeczpospolita
