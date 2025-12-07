„Widać wyraźnie, że Amerykanie ponad głowami Europejczyków rozmawiają z Rosjanami. To nam się może nie podobać, ale Unia Europejska sama zachęcała Amerykę do takiej strategii. Amerykańska presja na Europę się zwiększa i będzie się zwiększać” – powiedział na antenie Telewizji wPolsce24 Ryszard Czarnecki, europoseł PiS.
Wczoraj opublikowana została nowa Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Stanów Zjednoczonych, która wyznacza priorytety polityki zagranicznej i bezpieczeństwa USA. Podkreślono w niej m.in. „przywrócenie warunków stabilności w Europie i stabilności strategicznej (w relacjach) z Rosją”, wzięcie przez państwa europejskie głównej odpowiedzialności za własną obronę, „brak dominacji jakiegokolwiek wrogiego mocarstwa”, „poprawę” obecnego kursu politycznego kontynentu oraz „zakończenie postrzegania NATO jako stale rozszerzającego się sojuszu”. …
Artykuł dostępny wyłącznie dla cyfrowych prenumeratorów
Teraz za 7,90 zł za pierwszy miesiąc uzyskasz dostęp do tego i pozostałych zamkniętych artykułów.
Kliknij i wybierz e-prenumeratę.Wchodzę i wybieram
Jeżeli masz e-prenumeratę, Zaloguj się
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/747627-tylko-u-nas-czarnecki-nie-dziwmy-sie-amerykanom