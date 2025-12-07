Prezydent był w Kanale Zero. Nagle zadzwoniła Pierwsza Dama. "Kto rządzi w tym kraju? Moja żona nadaje na słuchawkę do Stanowskiego"

Podczas występu prezydenta Karola Nawrockiego w Kanale Zero doszło do niecodziennej sytuacji. W pewnym momencie prowadzący rozmowę red. Krzysztof Stanowski poinformował, że Pierwsza Dama ogląda program, gdyż dostał od niej informację, by prezydent poprawił sobie koszulę.

Ogląda nas Pierwsza Dama

— powiedział Krzysztof Stanowski.

Na pewno, pozdrawiam, na pewno

— zareagował prezydent.

No i na pewno ogląda, bo poprosiła, żeby poprawił pan sobie koszulę, bo się źle układa

— przekazał uwagę Pierwszej Damy dziennikarz. Po chwili Karol Nawrocki starał się zastosować do uwagi żony.

Mam nadzieję, że teraz będzie zadowolona

— skomentował sytuację Stanowski.

Macie kontakt z moją żoną, panie redaktorze?

— zapytał zaskoczony prezydent.

Nie wiem, jak to się stało. Dostałem na słuchawkę taką informację

— odparł prowadzący.

Okej. To kto rządzi w tym kraju? Moja żona nadaje na słuchawkę do Stanowskiego

— zażartował Karol Nawrocki.

No właśnie

— odpowiedział śmiejąc się dziennikarz.

Podczas rozmowy jeszcze raz zainterweniowała Pierwsza Dama - tym razem przekazując informację, że przekazała na licytację charytatywną swoją torebkę.

Wiemy już, co dorzuca Pierwsza Dama do spinek i niespodzianki od prezydenta Karola Nawrockiego. Otóż dorzuca swoją ulubioną torebkę. Ta torebka nazywana jest „muszelką” i jest produkcji polskiej marki Chylak

— powiedział Stanowski.

Pięknie. Wy cały czas macie kontakt. Ja nie mam kontaktu z moją małżonką, a pan redaktor…

— zareagował prezydent.

Zaczyna pan być pan zazdrosny?

— zapytał dziennikarz.

Nie, to nie jest zazdrość, tylko zastanawiam się jak to jest, że redaktor Stanowski jest w ciągłym kontakcie na słuchawce z moją żoną

— odpowiedział Karol Nawrocki.

Wyczuwam tu jakąś presję

— zareagował Stanowski.

Nie, to nie jest zazdrość, tylko takie zaciekawienie, jak to się dzieje tutaj w tym Headquarters

— odpowiedział ze śmiechem prezydent.

