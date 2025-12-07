Podczas występu prezydenta Karola Nawrockiego w Kanale Zero doszło do niecodziennej sytuacji. W pewnym momencie prowadzący rozmowę red. Krzysztof Stanowski poinformował, że Pierwsza Dama ogląda program, gdyż dostał od niej informację, by prezydent poprawił sobie koszulę.
Ogląda nas Pierwsza Dama
— powiedział Krzysztof Stanowski.
Na pewno, pozdrawiam, na pewno
— zareagował prezydent.
No i na pewno ogląda, bo poprosiła, żeby poprawił pan sobie koszulę, bo się źle układa
— przekazał uwagę Pierwszej Damy dziennikarz. Po chwili Karol Nawrocki starał się zastosować do uwagi żony.
Mam nadzieję, że teraz będzie zadowolona
— skomentował sytuację Stanowski.
Macie kontakt z moją żoną, panie redaktorze?
— zapytał zaskoczony prezydent.
Nie wiem, jak to się stało. Dostałem na słuchawkę taką informację
— odparł prowadzący.
Okej. To kto rządzi w tym kraju? Moja żona nadaje na słuchawkę do Stanowskiego
— zażartował Karol Nawrocki.
No właśnie
— odpowiedział śmiejąc się dziennikarz.
Podczas rozmowy jeszcze raz zainterweniowała Pierwsza Dama - tym razem przekazując informację, że przekazała na licytację charytatywną swoją torebkę.
Wiemy już, co dorzuca Pierwsza Dama do spinek i niespodzianki od prezydenta Karola Nawrockiego. Otóż dorzuca swoją ulubioną torebkę. Ta torebka nazywana jest „muszelką” i jest produkcji polskiej marki Chylak
— powiedział Stanowski.
Pięknie. Wy cały czas macie kontakt. Ja nie mam kontaktu z moją małżonką, a pan redaktor…
— zareagował prezydent.
Zaczyna pan być pan zazdrosny?
— zapytał dziennikarz.
Nie, to nie jest zazdrość, tylko zastanawiam się jak to jest, że redaktor Stanowski jest w ciągłym kontakcie na słuchawce z moją żoną
— odpowiedział Karol Nawrocki.
Wyczuwam tu jakąś presję
— zareagował Stanowski.
Nie, to nie jest zazdrość, tylko takie zaciekawienie, jak to się dzieje tutaj w tym Headquarters
— odpowiedział ze śmiechem prezydent.
