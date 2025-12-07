„Dużo ostatnio mówi się i pisze o wecie Prezydenta RP do ustawy o kryptoaktywach. Jak to wygląda z punktu widzenia części środowiska prokuratorskiego? Zaznaczymy, że w naszym gronie znajdują się specjaliści w tej tematyce od strony prawnej” - podkreśliło Niezależne Stowarzyszenie Prokuratorów „Ad vocem”.
Niezależne Stowarzyszenie Prokuratorów „Ad vocem” w kilku punktach przedstawiło, na czym polega problem z przygotowaną przez obecną władzę ustawą dotyczącą kryptowalut.
1. Zauważamy, że Koalicja 13 Grudnia miała 2 lata na odpowiednie przygotowanie ustawy dot. kryptoaktywów. Tymczasem Prezydentowi RP za pięć dwunasta przedstawiono do podpisu bubel prawny. Wynika to może z tego, że priorytetem K13G jest aresztowanie opozycji, a nie przygotowanie dobrego prawa
— zaznaczyło Niezależne Stowarzyszenie Prokuratorów „Ad vocem”.
2. Ustawa proponowała drakońskie warunki dla polskich innowacyjnych przedsiębiorców i groziła zdławieniem fin-techu w Polsce
— argumentowało stowarzyszenie.
3. Dobrze, że Prezydent wsłuchał się w głos ludzi oraz fachowców i nie uległ szantażowi korporacji finansowych. O aspektach politycznych tej sprawy jako prokuratorzy nie będziemy pisać
— podkreślono.
4. Obszerna metodyka walki z przestępczością kryptowalutową została przygotowana we współpracy ze służbami przez Prokuraturę Krajową już w 2018 r. w kierowanym przez prokuratora Michała Ostrowskiego Departamencie Przestępczości Gospodarczej
— zauważyło stowarzyszenie.
5. W latach 2018-2022 przeprowadzono szkolenia setek prokuratorów dot. przestępczości kryptowalutowej m.in. w ramach KSSiP. W roku 2019 Prokuratura Krajowa zorganizowała międzynarodową konferencję, na której prokuratorzy z Europy Środkowej mogli wymienić się doświadczeniami odnoszącymi się do nowej formy przestępczości. Szczegóły https://gov.pl/web/prokuratura-krajowa/miedzynarodowa-konferencja-poswiecona-kryptowalutom-w-cyberprzestepczosci
— zaznaczyło „Ad vocem”.
6. Pierwsze w prokuraturach portfele kryptowalutowe do zabezpieczania odebranego przestępcom mienia to zasługa wspomnianego Departamentu, w którym dyrektorem był prokurator Michał Ostrowski
— przypomniało stowarzyszenie.
7. Zamiast korzystać w momencie zagrożenia ze Wschodu z wiedzy i doświadczenia prokuratorów-najlepszych specjalistów z zakresu walki z przestępczością kryptowalutową, m. in. prok. Aleksandry Mrozek (dokonała pierwszego zabezpieczenia na kryptowalutach w Polsce), prok. Agnieszki Ostapowicz, czy prok. Pawła Opitka, to podający się za Prokuratora Krajowego Dariusz Korneluk wywalił ich z Prokuratury Krajowej albo funkcji naczelnika w Prokuraturze Regionalnej
— analizowało „Ad vocem”.
8. Dziś słyszymy komunały o niebezpieczeństwach płynących z inwestowania w kryptowaluty. Niewykluczone zresztą, że te banały z ust rządzących padły z naruszeniem ustawy o ochronie informacji niejawnych, a co za tym idzie z naruszeniem kodeksu karnego
— podkreśliło stowarzyszenie.
Taki jest rzeczywisty stan problematyki kryptowalut z prokuratorskiego punktu widzenia
— napisało „Ad vocem”.
