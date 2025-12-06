Nie będzie uchylenie immunitetu lewicowej europosłanki! Wąsik: Podwójne standardy. UE nie ma nic wspólnego z praworządnością

  • Polityka
  • opublikowano:
autor: Fratria/X
autor: Fratria/X

Komisja Parlamentu Europejskiej nie zgodziła się na zniesienie immunitetu lewicowej europosłanki Elisabetty Gualmini. Maciej Wąsik wskazywał w tej sprawie na podwójne standardy - PE w przeszłości uchylił m.in. jego immunitet i Mariusza Kamińskiego, ponieważ nie zastosowali się do wyroku sądu, zakazującego im pełnienia funkcji publicznych przez pięć lat. Europosłowie PiS nie uznali tego wyroku, wskazując na to, że wcześniej w sprawie tzw. afery gruntowej ułaskawił ich prezydent Andrzej Duda.

Podwójne standardy w UE! Belgijska prokuratura wnioskuje o uchylenie immunitetu lewicowej europosłanki Elisabetty Gualmini w korupcyjnej sprawie afery Qatargate, a komisja PE… odmawia

— napisał na platformie X Maciej Wąsik.

Wąsik: UE nie ma nic wspólnego z praworządnością

Po głosowaniu frakcja przywraca ją nawet do partii. UE głośno mówi o praworządności, ale w praktyce pokazuje, że nie ma z nią nic wspólnego

— dodał.

CZYTAJ TAKŻE: Farsa w Strasburgu. Parlament Europejski uchylił immunitety europosłom Mariuszowi Kamińskiemu i Maciejowi Wąsikowi

tkwl/X

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych