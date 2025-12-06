Komisja Parlamentu Europejskiej nie zgodziła się na zniesienie immunitetu lewicowej europosłanki Elisabetty Gualmini. Maciej Wąsik wskazywał w tej sprawie na podwójne standardy - PE w przeszłości uchylił m.in. jego immunitet i Mariusza Kamińskiego, ponieważ nie zastosowali się do wyroku sądu, zakazującego im pełnienia funkcji publicznych przez pięć lat. Europosłowie PiS nie uznali tego wyroku, wskazując na to, że wcześniej w sprawie tzw. afery gruntowej ułaskawił ich prezydent Andrzej Duda.
Podwójne standardy w UE! Belgijska prokuratura wnioskuje o uchylenie immunitetu lewicowej europosłanki Elisabetty Gualmini w korupcyjnej sprawie afery Qatargate, a komisja PE… odmawia
— napisał na platformie X Maciej Wąsik.
Wąsik: UE nie ma nic wspólnego z praworządnością
Po głosowaniu frakcja przywraca ją nawet do partii. UE głośno mówi o praworządności, ale w praktyce pokazuje, że nie ma z nią nic wspólnego
— dodał.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/747613-wasik-ue-nie-ma-nic-wspolnego-z-praworzadnoscia
