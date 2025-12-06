Była prezes Trybunału Konstytucyjnego sędzia Julia Przyłębska na antenie Telewizji wPolsce24 m.in. bardzo krytycznie oceniła wypowiedź byłego prezes TK prof. Andrzeja Zolla o tym, że być może należałoby dodać do konstytucji poprawkę, odbierającą prezydentowi prawo weta. „Skandaliczna wypowiedź. Jestem zdumiona, że profesor, były prezes TK, były RPO formułuje takie opinie, które są kompletnie niezgodne z obowiązującym w Polsce prawem” - zaznaczyła Julia Przyłębska.
Była prezes TK pojawiła się w studiu Telewizji wPolsce24 z nietypowym gościem - rocznym psem.
Roczny, a w domu zostały dwa koty. Musiałam zabrać ze sobą, żeby się zwierzyna nie pogniewała
— powiedziała na początku rozmowy Julia Przyłębska.
Później już pojawił się bardzo poważny temat - ujawniona przez portal wPolityce.pl akcja ABW, polegająca na wkroczeniu o godz. 6 rano do mieszkania mężczyzny, który współpracował z Fundacją Profeto. „On jest po dwóch zawałach, a w czasie wczorajszego wejścia musiano wezwać do niego karetkę” - przekazał w rozmowie z portalem wPolityce.pl mec. Krzysztof Wąsowski.
CZYTAJ TAKŻE: Mec. Wąsowski ujawnia szokujące skutki interwencji ABW ws. Fundacji „Profeto”. „Podczas czynności mój mandant dostał zawału serca”
To jest generalnie, jeżeli chodzi o funkcjonowanie służb i wymiaru sprawiedliwości, organów ścigania, to ja jestem przeciwnikiem działań przemocowych. Uważam, że państwo przemocowe, które w taki sposób funkcjonuje, jest słabym państwem, bo wiadomo, że przestępców należy ścigać, wykorzystywać obowiązujące prawo, ale przede wszystkim trzeba mieć empatię, przedstawiciele organów ścigania powinni mieć empatię. Wiedzieć, że przeciętny człowiek, który nigdy nie miał do czynienia z wymiarem sprawiedliwości, już sama wizyta w sądzie czy prokuraturze jest dla niej stresem i należy ten stres minimalizować
— mówiła Julia Przyłębska.
Zauważyłam, że tymczasowe aresztowanie jest pewną formą już kary, a przecież mamy do czynienia z ludźmi, którzy są niewinni. Dopóki nie będzie prawomocnego skazania, to nie możemy mówić o winie
— zaznaczyła.
Druga kwestia dotyczy świadków – bycie świadkiem, to jest przypadkowe wydarzenie w życiu człowieka, bo jest się przypadkowo świadkiem jakiegoś zdarzenia. Przypomnieć powinniśmy tu śp. Barbarę Skrzypek, która też słyszałam stanowisko prokuratury, że nie ma związku przyczynowego pomiędzy przesłuchaniem a śmiercią, natomiast zamiast przebieg tego przesłuchania pamiętacie Państwo, jak wyglądało
— powiedziała.
Państwo, które jest państwem sprawiedliwym i otwartym na swoich obywateli, nie powinno być państwem przemocowym
— oceniła była prezes TK.
„To skandaliczna wypowiedź”
Julia Przyłębska odniosła się do wypowiedzi prof. Andrzeja Zolla, który proponował, by odebrać prezydentowi możliwość weta.
CZYTAJ TAKŻE: Niebezpieczne pomysły prof. Zolla! „Być może trzeba wprowadzić poprawkę odbierającą prezydentowi możliwość weta”
Weto prezydenta to jest jeden z elementów kontroli konstytucyjnej, to uprawnienie prezydenta bezwzględne, z którego może korzystać. To skandaliczna wypowiedź. Jestem zdumiona, że profesor, były prezes TK, były RPO formułuje takie opinie, które są kompletnie niezgodne z obowiązującym w Polsce prawem
— powiedziała Julia Przyłębska.
Prof. Zoll powinien wsłuchać się w uzasadnienia, może by zrozumiał istotę weta poprzez uzasadnienie, które w każdym momencie wygłasza prezydent wetując ustawę
— podkreśliła była prezes TK.
To, że jest wybitnym prawnikiem, jeśli idzie o prawo konstytucyjne, to też go nie usprawiedliwia. (…) Jeśli był prezesem TK, to w mojej ocenie nie powinien mieć już tak daleko idących wypowiedzi
— dodała.
„To był oczywisty zamach na konstytucję”
Była prezes TK wypowiedziała się na temat odebrania przez rządzących środków na wypłaty dla sędziów TK.
Jeśli chodzi o TK, to słynna uchwała, to był oczywisty zamach na konstytucję. (…). Uchwały Sejmu nie są źródłami prawa w Polsce. To, że później władza wykonawcza powołując się na tę uchwałę spowodowała, że TK nie otrzymał środków na wypłatę wynagrodzeń dla sędziów
— mówiła Julia Przyłębska.
To kolejny element, który niestety psuje państwo i o którym cały czas mówimy, że możemy zadać sobie pytanie, czy mamy konstytucję, bo ja mam czasem wrażenie, że jej już nie ma. Nie jest tak, że jak przepis jest określony, jest jasny i precyzyjny, to dokonywanie absurdalnych interpretacji jest nieporozumieniem
— stwierdziła.
Odejście prof. Pawłowicz z TK
Na koniec programu Julia Przyłębska skomentowała odejście sędzi prof. Krystyny Pawłowicz z Trybunału Konstytucyjnego.
Wielka strata, pani profesor kończy kadencję przed czasem ze względu na poważny stan zdrowia. (…) Myślę, że jej stan zdrowia jest też konsekwencją tego wszystkiego, co wokół niej czyniono, proszę przypomnieć sobie pana sędziego prof. Morawskiego czy prof. Ciocha, w końcu prof. Jędrejka. To profesorowie, którzy zmarli i stan pani profesor jest też niestety taki, że nie może kontynuować pracy, a jest to osoba, która wniosła do pracy TK wielką wartość dodaną, świetny prawnik, empatyczna osoba, umiejąca się też wyzwolić ze swoich opinii. Obiektywne opinie, olbrzymia praca, wielka strata dla TK
— powiedziałą była prezes TK.
tkwl/Telewizja wPolsce24
