WIDEO

Morawiecki alarmuje: Polska opieka zdrowotna stoi na skraju katastrofy finansowej! To skutek fatalnego zarządzania budżetem przez rząd

  • Polityka
  • opublikowano:
Mateusz Morawiecki / autor: YouTube/X Mateusz Morawiecki
Mateusz Morawiecki / autor: YouTube/X Mateusz Morawiecki

Były premier Mateusz Morawiecki alarmuje w sprawie fatalnej sytuacji polskiej opieki zdrowotnej. „Stoi dziś na skraju katastrofy finansowej! To nie przypadek, ale skutek fatalnego zarządzania budżetem przez obecny rząd. Oni muszą odejść, bo zagrażają zdrowiu i życiu Polaków!” - podkreślił Morawiecki we wpisie na platformie X.

Do wpisu były premier załączył swoje nagranie na YouTube, w którym tłumaczył, z czego wynika obecny kryzys w służbie zdrowia.

Kiedy mówimy o kryzysie w ochronie zdrowia, nie mówimy tylko o tabelkach czy o abstrakcyjnych kwotach. Mówimy przede wszystkim o życiu i o zdrowiu konkretnych ludzi, naszych bliskich, naszych rodziców, naszych dziadków, naszych dzieci. Dziś dzieje się coś, czego w Polsce nie widzieliśmy od dawna. Szpitale przestają przyjmować pacjentów nie dlatego, że brakuje lekarzy, sprzętu czy sal operacyjnych, jak to było dawniej. Przestają przyjmować pacjentów, bo nie mają pieniędzy. Mówimy o państwie, które ma obowiązek stać po stronie pacjentów, a nie odwracać od nich wzrok, gdy zaczyna brakować pieniędzy na leczenie

— zaznaczył Mateusz Morawiecki.

Odpowiedzialny rząd powinien bić na alarm”

To jest moment, w którym każdy odpowiedzialny rząd powinien bić na alarm, ale obecna władza milczy. Ona jest zajęta autopromocją, konferencjami i opowieściami o wiecznej naprawie systemu. Tymczasem prawda jest zupełnie inna. System ochrony zdrowia właśnie się załamuje, a Koalicja Obywatelska zamiast reagować, funduje Polakom najgorszy kryzys szpitalnictwa od dziesięcioleci

— alarmował były premier.

Deficyt NFZ sięga miliardów, szpitale kredytują państwo, kolejki rosną. Nadwykonania to już 11,5 miliarda złotych. Zabiegi są masowo odwoływane, a życie i zdrowie ludzi staje się zakładnikiem niekompetencji rządzących

— mówił.

Całe nagranie Mateusza Morawieckiego można zobaczyć tutaj:

CZYTAJ TAKŻE:

Szczyt u prezydenta. Karol Nawrocki podpisał ustawę o Funduszu Medycznym. „Nie było i nie ma mojej zgody na odebranie 4 mld zł”

PiS alarmuje ws. kryzysu w służbie zdrowia. Marcin Horała: Ile jeszcze tragedii musi się wydarzyć, zanim rząd zareaguje?

Ujawniono plany rządu Tuska. Szykują oszczędności w sektorze zdrowia na 10,3 mld zł! Politycy PiS wprost: „Zdrada pacjentów”

tkwl/X/YouTube

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych