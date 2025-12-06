Były premier Mateusz Morawiecki alarmuje w sprawie fatalnej sytuacji polskiej opieki zdrowotnej. „Stoi dziś na skraju katastrofy finansowej! To nie przypadek, ale skutek fatalnego zarządzania budżetem przez obecny rząd. Oni muszą odejść, bo zagrażają zdrowiu i życiu Polaków!” - podkreślił Morawiecki we wpisie na platformie X.
Do wpisu były premier załączył swoje nagranie na YouTube, w którym tłumaczył, z czego wynika obecny kryzys w służbie zdrowia.
Kiedy mówimy o kryzysie w ochronie zdrowia, nie mówimy tylko o tabelkach czy o abstrakcyjnych kwotach. Mówimy przede wszystkim o życiu i o zdrowiu konkretnych ludzi, naszych bliskich, naszych rodziców, naszych dziadków, naszych dzieci. Dziś dzieje się coś, czego w Polsce nie widzieliśmy od dawna. Szpitale przestają przyjmować pacjentów nie dlatego, że brakuje lekarzy, sprzętu czy sal operacyjnych, jak to było dawniej. Przestają przyjmować pacjentów, bo nie mają pieniędzy. Mówimy o państwie, które ma obowiązek stać po stronie pacjentów, a nie odwracać od nich wzrok, gdy zaczyna brakować pieniędzy na leczenie
— zaznaczył Mateusz Morawiecki.
„Odpowiedzialny rząd powinien bić na alarm”
To jest moment, w którym każdy odpowiedzialny rząd powinien bić na alarm, ale obecna władza milczy. Ona jest zajęta autopromocją, konferencjami i opowieściami o wiecznej naprawie systemu. Tymczasem prawda jest zupełnie inna. System ochrony zdrowia właśnie się załamuje, a Koalicja Obywatelska zamiast reagować, funduje Polakom najgorszy kryzys szpitalnictwa od dziesięcioleci
— alarmował były premier.
Deficyt NFZ sięga miliardów, szpitale kredytują państwo, kolejki rosną. Nadwykonania to już 11,5 miliarda złotych. Zabiegi są masowo odwoływane, a życie i zdrowie ludzi staje się zakładnikiem niekompetencji rządzących
— mówił.
