Donald Tusk jest wyraźnie niezadowolony z opublikowanej nowej Strategii Bezpieczeństwa USA. Premier RP udostępnił wpis na portalu X, w którym zwrócił się do „amerykańskich przyjaciół”. Swój wpis zakończył tajemniczo brzmiącymi słowami „chyba, że coś się zmieniło”.
Opublikowana została nowa Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Stanów Zjednoczonych, która wyznacza priorytety polityki zagranicznej i bezpieczeństwa USA. Podkreślono w niej „przywrócenie warunków stabilności w Europie i stabilności strategicznej (w relacjach) z Rosją”, wzięcie przez państwa europejskie głównej odpowiedzialności za własną obronę, „brak dominacji jakiegokolwiek wrogiego mocarstwa”, „poprawę” obecnego kursu politycznego kontynentu oraz „zakończenie postrzegania NATO jako stale rozszerzającego się sojuszu”.
Wpis Tuska
Ten fakt wywołał reakcję premiera Donalda Tuska, który opublikował następujący wpis na portalu X.
Drodzy amerykańscy przyjaciele, Europa jest waszym najbliższym sojusznikiem, a nie waszym problemem. I mamy wspólnych wrogów. Przynajmniej tak było przez ostatnie 80 lat. Musimy się tego trzymać, to jedyna rozsądna strategia naszego wspólnego bezpieczeństwa. Chyba że coś się zmieniło
– napisał premier na platformie.
Premier opublikował wpis w języku angielskim.
Komentarz Jacka Bartosiaka
Wymowny komentarz do wpisu Tuska zamieścił Jacek Bartosiak.
O mój Boże … módlmy się. Ręce i nie tylko już mi opadły. III RP wyczerpała swoją formułę. Bankructwo polityki bezpieczeństwa polskich elit w całej okazałości
– napisał założyciel Strategy&Future.
Analiza Biura Bezpieczeństwa Narodowego
Biuro Bezpieczeństwa Narodowego opublikowało opracowaną przez analityków Biura syntetyczną notatkę poświęconą nowej Strategii. W wskazano w niej, że amerykański dokument zapowiada „fundamentalną przebudowę podejścia Stanów Zjednoczonych do świata”. BBN podkreśliło, że USA zredefiniowały swój interes narodowy, przesuwając „akcent z globalnego zaangażowania na ochronę suwerenności, odbudowę siły wewnętrznej i koncentrację na rywalizacji mocarstw – przede wszystkim z Chinami”. Według analityków Biura, Strategia ma daleko idące konsekwencje dla Europy i Polski. Jak skonkludowano, dokument m.in. zwiększa strategiczne znaczenie części Europy, w której znajduje się Polska, „otwiera przed Polską nowe szanse, ale i wymusza większą samodzielność obronną”.
