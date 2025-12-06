Biuro Bezpieczeństwa Narodowego opublikowało notatkę dotyczącą nowej Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Stanów Zjednoczonych. „Dokument będzie przedmiotem dalszych analiz BBN” - czytamy na profilu BBN na platformie X.
Wczoraj opublikowana została nowa Strategia Bezpieczeństwa USA.
Polityka USA w sprawie Europy powinna traktować jako priorytet m.in. powrót do stabilności strategicznej w relacjach z Rosją, umożliwienie Europie wzięcia odpowiedzialności za własną obronę i zapobieganie dalszemu rozszerzaniu NATO
— podkreślono w dokumencie.
Notatka BBN
Priorytetem polityki USA wobec Europy powinny być m.in.: „przywrócenie warunków stabilności w Europie i stabilności strategicznej (w relacjach) z Rosją”, wzięcie przez państwa europejskie głównej odpowiedzialności za własną obronę, „bez dominacji jakiekolwiek wrogiego mocarstwa”, „poprawa” obecnego kursu politycznego kontynentu oraz „zakończenie postrzegania NATO jako stale rozszerzającego się sojuszu” - czytamy w Narodowej Strategii Bezpieczeństwa USA.
Biuro Bezpieczeństwa Narodowego opublikowało syntetyczną notatkę przygotowaną przez analityków BBN.
Przedstawiamy opracowaną przez analityków Biura Bezpieczeństwa Narodowego syntetyczną notatkę poświęconą nowej, opublikowanej dziś Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Stanów Zjednoczonych. Dokument będzie przedmiotem dalszych analiz BBN
— zapowiedziano na profilu na platformie X.
5 grudnia 2025 r. Biały Dom opublikował nową Strategię Bezpieczeństwa Narodowego USA, podpisaną przez prezydenta Donalda Trumpa (…). Dokument zapowiada fundamentalną przebudowę podejścia Stanów Zjednoczonych do świata. W Strategii zredefiniowany został interes narodowy USA, poprzez przesunięcie akcentu z globalnego zaangażowania na ochronę suwerenności, odbudowę siły wewnętrznej i koncentrację na rywalizacji mocarstw – przede wszystkim z Chinami
— czytamy w notatce BBN.
W Strategii odrzuca się założenia liberalnego porządku międzynarodowego, kładąc nacisk na realizm, selektywne zaangażowanie i wymuszoną odpowiedzialność sojuszników za ich własne bezpieczeństwo. Wprowadza się także rewolucję geoekonomiczną opartą m.in. na reindustrializacji, dominacji energetycznej i odbudowie bazy militarnej USA. Dokument ma daleko idące konsekwencje dla Europy i Polski: przesuwa ciężar odpowiedzialności za bezpieczeństwo na państwa regionu, zwiększa strategiczne znaczenie naszej części Europy, otwiera przed Polską nowe szanse, ale i wymusza większą samodzielność obronną. Strategia Bezpieczeństwa Narodowego USA z 2025 roku należy do najbardziej znaczących dokumentów strategicznych ostatnich dekad
— podkreśla Biuro.
Sceptycyzm USA wobec roli UE
Analitycy BBN zwracają uwagę na odrzucenie „dotychczasowych założeń” dominujących w polityce USA od końca zimnej wojny. Chodzi tu przede wszystkim o ideę Waszyngtonu jako „gwaranta globalnego porządku liberalnego oraz strażnika stabilności rozumianej w kategoriach uniwersalistycznych”.
Analitycy BBN podsumowali, że do zasad, na których oparta jest Strategia, zaliczono m.in.: wymuszanie pokoju poprzez siłę, prymat państw narodowych w stosunkach międzynarodowych, utrzymywanie równowagi sił w wymiarze globalnym i regionalnym czy priorytetowe traktowanie własnych pracowników. Z kolei - jak dodano - wśród priorytetów strategicznych USA wymieniło m.in. globalne zakończenie epoki masowej migracji w wymiarze globalnym czy sprawiedliwy podział ciężarów i kosztów związanych z utrzymywaniem porządku światowego.
Biuro oceniło, że jednym z najbardziej przełomowych elementów Strategii jest oś ekonomicznej transformacji USA. Jak podkreślono, USA chce dokonać przebudowy gospodarki poprzez reindustrializację kraju, dominację energetyczną, w aspekcie której zaznaczono, że „USA ogłaszają koniec polityk klimatycznych opartych na redukcji emisji jako priorytecie strategicznym”, odbudowę bazy przemysłu obronnego i nową rolę dolara i finansów.
Autorzy notatki zwrócili uwagę, że Europa została przedstawiona w Strategii jako „kluczowy, lecz poważnie osłabiony partner”.
USA wyrażają sceptycyzm wobec roli Unii Europejskiej, argumentując, że jej technokratyczne zarządzanie, centralizacja i nadregulacja ograniczają zdolność państw do reagowania na zagrożenia oraz osłabiają suwerenność
— czytamy.
W notatce podkreślono zarazem, że Strategia będzie przedmiotem dalszych analiz BBN.
Strategia Bezpieczeństwa Narodowego USA, której przygotowanie jest nakazane przez Kongres, to pierwszy z trzech oczekiwanych dokumentów mających wyznaczać kierunki polityki USA. Kolejnymi mają być Narodowa Strategia Obronności (National Defense Strategy) przygotowywana przez Pentagon oraz Global Posture Review, czyli rewizja rozmieszczenia sił USA na świecie.
Ich końcowym efektem mogą być zmiany w rozmieszczeniu wojsk USA, w tym w Europie, gdzie spodziewana jest redukcja sił. Według obietnic prezydenta Donalda Trumpa ma to jednak nie dotyczyć Polski.
PAP/bbn.gov.pl/Joanna Jaszczuk
