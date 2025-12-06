Firma Zonda Crypto, wymieniana przez lewicowo-liberalne media w kontekście wczorajszego tajnego posiedzenia Sejmu, wydała oświadczenie, które… jest nieco niewygodne dla premiera Donalda Tuska. „Popełnił hara-kiri, bo nawet nie wie co jest w jego własnej ustawie. Kto ja pisał? Jakie lobby? Na czyje zamówienie?” - pyta na portalu X rzecznik PiS Rafał Bochenek, który udostępnił oświadczenie i zwrócił uwagę, że z komunikatu wynika, iż ustawa rządu Tuska była dla firmy korzystna, a Zonda finansowała na przestrzeni lat m.in. WOŚP.
Karolina Lewicka z prorządowego radia Tok FM stwierdziła w podcaście „Dzieje się”, że 5 grudnia, na niejawnym posiedzeniu Sejmu „wymieniono nazwę giełdy kryptowalut Zonda Crypto i nazwisko Michaiła Mirgorodskiego, organizatora siatki terrorystycznej, odpowiadającego za działania rosyjskiego wywiadu w Polsce”.
Moi rozmówcy nie zaprzeczyli, by zarówno nazwa tej firmy, jak i to nazwisko padły
— podkreśliła, dodając, że padły także nazwy innych firm.
Bochenek: Tusk nie czyta własnych ustaw
Okazuje się, że 4 grudnia Zonda wydała oświadczenie. I chyba nie jest ono zbyt wygodne dla premiera Donalda Tuska. Opublikował je na platformie X Rafał Bochenek, rzecznik PiS.
A teraz HIT! Zonda Crypto, na którą tak utyskuje Tusk z prorządowymi mediami wydała oświadczenie, z którego wynika, że:
-wejście w życie ustawy w zaproponowanym kształcie było korzystne dla ZONDY i wspierało jej biznes;
-na przestrzeni lat finansowali działalność WOŚP i reklamy m.in.: w TVN-ie😅
-ta zła wg. Tuska ZONDA wchodzi na rynek amerykański…
— wyliczył Bochenek.
To wszystko w oświadczeniu Zonda Crypto… Ciekaw jestem, czy prorządowe media to pokażą. Co na to TVN24 i Juras z WOŚP? Prawda to?
— pytał.
Tusk popełnił hara-kiri, bo nawet nie wie co jest w jego własnej ustawie. Kto ja pisał? Jakie lobby? Na czyje zamówienie? Tusk lobbystą ZONDY?
— podsumował rzecznik PiS.
CZYTAJ TAKŻE:
-Premier Tusk grzmiał ws. ustawy o kryptowalutach. Przypominano mu niewygodną kwestię: „Sprawa Amber Gold była jednak gorsza”
-Trzaskowskiego też oskarżą o działanie na rzecz Rosji? Oto, co w kampanii mówił o kryptowalutach! „Państwo nie powinno przeszkadzać”
Zonda odpiera zarzuty
W ostatnich dniach obserwujemy intensywną debatę publiczną dotyczącą decyzji Prezydenta Karola Nawrockiego o zawetowaniu ustawy implementującej w Polsce rozporządzenie MiCA. Zauważamy jednak, że w toku tej dyskusji pojawia się wiele nieporozumień oraz poważnych uproszczeń dotyczących specyfiki funkcjonowania rynku kryptowalut. W związku z tym chcielibyśmy zwrócić uwagę opinii publicznej, dziennikarzy oraz polityków którzy w ostatnich dniach chętnie wypowiadają się jako eksperci od kryptowalut na kilka kluczowych kwestii
— czytamy w oświadczeniu.
Prawdą jest jednak to, że Polska jako ostatni kraj w Unii Europejskiej podjęła działania w zakresie wdrożenia regulacji dotyczących kryptowalut zgodnych z rozporządzeniem MICA. Jako zondacrypto już ponad dwa lata temu zwracaliśmy uwagę na konieczność implementacji tych przepisów. Aktywnie uczestniczyliśmy w rozmowach z decydentami zarówno indywidualnie, jak i w ramach organizacji branżowych a równolegle przygotowywaliśmy nasz ekosystem produktów do nowych wymogów prawnych. Obecnie znajdujemy się w zaawansowanej fazie procesu licencyjnego MICA, prowadzonego poza Polską. Jednym z argumentów pojawiających się w debacie publicznej jest twierdzenie, że zawetowanie ustawy umożliwi obywatelom Rosji finansowanie działań dywersyjnych w Polsce. W rzeczywistości ani uchwalenie, ani odrzucenie tej ustawy nie ma wpływu na takie ryzyko
— zwraca uwagę firma.
Warto również wyjaśnić fakty: zgodnie z europejskimi regulacjami, którym podlega m.in. nasza estońska licencja, zondacrypto nie może przyjmować klientów z rosyjskimi paszportami. Wynika to bezpośrednio z pakietów sankcji nałożonych na Rosję po wydarzeniach z 2022 roku. Co więcej, dostęp użytkowników z rosyjskimi paszportami zablokowaliśmy już 1 marca 2022 r., jako jedna z pierwszych giełd w Polsce i Europie w odpowiedzi na apel ukraińskiego Ministerstwa Transformacji Cyfrowej, jeszcze zanim wymagał tego jakikolwiek regulator**
— pisze Zonda.
Firma wskazuje, że jako jedna z pierwszych zebrała w kryptowalutach ponad 100 tys. zł na wsparcie Ukrainy.
Co więcej, w ostatnich dniach uzyskaliśmy licencję na działanie w amerykańskim stanie Floryda, którą docelowo zamierzamy poszerzyć o uprawnienia do działania na terenie całych Stanów Zjednoczonych. Gdyby w zondacrypto byłyby jakiekolwiek rosyjskie wpływy lub powiązania, regulator amerykański z pewnością nie przyznałby nam możliwości działania na terenie Stanów
— przypomniano w oświadczeniu.
Czy premier Donald Tusk rzeczywiście nie czyta ustaw proponowanych przez swój własny rząd?
CZYTAJ TAKŻE:
-Tusk nie zamierza odpuszczać ws. ustawy o kryptowalutach. Zapytany o negocjacje z prezydentem stwierdził: „Nie ma czasu”
-Szarża Szłapki na PiS ws. kryptowalut. Bosak: „Przestrzegam przed dezinformacją rzecznika rządu”. Czym są kryptoaktywa?
X/Joanna Jaszczuk
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/747596-polityczne-hara-kiri-tuska-ws-kryptowalut-firma-ujawnia
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.