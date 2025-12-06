„Od ponad 20 lat wykładałem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i pocieszam się, że minister Żurek nie jest absolwentem tego wydziału. Taki absolwent byłby dla naszego wydziału ogromnym wstydem” - ocenia w rozmowie z portalem wPolityce.pl mec. Krzysztof Wąsowski. Adwokat odnosi się do ostatnich wypowiedzi Żurka, który szokuje nie tylko cynicznym ignorowaniem prawa, ale także agresją i arogancją, którą pokazał względem Zbigniewa Ziobry oraz szefa KPRP.
Niszczenie księdza
Jak tłumaczyć działania prokuratury i służb, które teraz są podejmowane względem ks. Michała Olszewskiego oraz osób, które wcześniej z nim współpracowały. W czwartek 6 rano grupa policjantów zatrzymała ojca ks. Olszewskiego, by postawić mu zarzuty udziału w grupie przestępczej, a następnie zwolnić go za kaucją wynoszącą… 5 tys. zł. Dziś za pośrednictwem mec. Krzysztofa Wąsowskiego dowiedzieliśmy się, że kolejna osoba związana niegdyś z księdzem, została „nawiedzona” o 6 rano przez ABW. Mężczyznę po 2 zawałach z przeszukiwanego domu zabrała karetka, a teraz w stanie ciężkim przechodzi poważną operację kardiologiczną.
Oceniam to, jako demonstrację siły i próbę niszczenia ks. Michała Olszewskiego. Wokół niego prowadzone są ciągle jakieś czynności, mimo że sprawa jest już w sądzie. Nie wiem, co takiego ksiądz im zrobił, bo to wszystko dotyka jego najbliższej rodziny. Przez to, co robią, nie możemy się nawet spokojnie przygotowywać do procesu, który ma ponoć ruszyć w styczniu
— mówi portalowi wPolityce.pl mec. Krzysztof Wąsowski.
Prawnik? Co za wstyd… To nie polityka, ale chora nienawiść
Za takimi działaniami stoi prokuratura Waldemara Żurka. Tego samego, który stwierdził, że jeśli tylko by chciał, to Zbigniewa Ziobrę służby przywiozłyby w bagażniku. W odpowiedzi na takie słowa były szef Ministerstwa Sprawiedliwości przypomniał Żurkowi, że takich metod używali funkcjonariusze komunistycznych służb. Czy były sędzia Żurek, cynicznie lekceważy prawo, czy go po prostu się nie nauczył?
Od ponad 20 lat wykładałem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i pocieszam się, że minister Żurek nie jest absolwentem tego wydziału. Taki absolwent byłby dla naszego wydziału ogromnym wstydem. Jako wykładowca, osobiście takiego prawnika bym się wstydził. Nie wiem, czy to jest tak źle wykształcony prawnik, czy może dobrze wykształcony, ale zaślepiła go jakaś chora nienawiść, bo tego już nawet nie można nazwać polityką. To po prostu jest jakaś nienawiść
— mówi nasz rozmówca
Waldemar Żurek przez wiele lat był sędzią, a teraz zachowuje się bardzo nieprofesjonalne. Trzeba poważnie zastanowić się nad kształceniem i selekcją sędziów, jeżeli do zawodu sędziowskiego dopuściliśmy ludzi o tak słabym poziomie wiedzy prawniczej. To jest po prostu straszne
— podkreśla adwokat.
Zawoalowana groźba
Podczas sejmowej debaty dot. prezydenckiego weta ws. ustawy o kryptowalutach minister Waldemar Żurek zwrócił się w skandalicznych słowach do szefa KPRP ministra Zbigniewa Boguckiego. Sugestywnie stwierdził, że wie, iż także żona ministra jest prawnikiem.
To jest zawoalowana groźba i bardzo współczuję małżonce ministra Zbigniewa Boguckiego. Myślę, że na pewno dotarły do niej te słowa, które powodują ogromny dyskomfort, jeśli chodzi o jej pracę. Tak naprawdę jest to wyzwanie jej, aby złożyła urząd i zmieniła zawód. To jest całkowicie niedopuszczalne
— oświadczył mec. Wąsowski
Ogromnie kibicuję pani prokurator Boguckiej. Mam nadzieję, że się nie da i nie ulegnie takiemu naciskowi. To jest ewidentna presja na nią i to wyrażona publicznie w Sejmie. To jest szokujące. Pierwszy raz w życiu słyszałem, żeby na prokuratorów w taki sposób wywierać presję polityczną
— stwierdził nasz rozmówca.
Całkowita jego dyskwalifikacja
W ostatnich dniach Waldemar Żurek zasłynął z jeszcze z jednej wypowiedzi. Swoim „autorytetem” - jak kiedyś Tusk odnośnie do referendum - „unieważnił” arcyważną uchwałę Sądu Najwyższego, który nakazał sądom ignorowanie wyroków TSUE i ETPCz, jeśli kwestionują polski system wymiaru sprawiedliwości oraz konstytucję.
Wypowiedzi ministra Waldemara Żurka na temat obowiązującej uchwały Sądu Najwyższego świadczą albo o jego totalnych brakach w wykształceniu prawniczym, albo o całkowitym cynizmie i lekceważeniu polskiego porządku prawnego. Nie wiem, co w tej sytuacji jest gorsze. Jego wypowiedzi na ten temat nie da się z żadnego punktu widzenia oceniać pozytywnie ani w kategoriach prawniczych, ani politycznych. Waldemar Żurek takimi wypowiedziami po prostu szkodzi własnej formacji politycznej, to jest całkowita jego dyskwalifikacja
— podsumowuje mec. Krzysztof Wąsowski.
Z ostatnim zdaniem opinii mec. Wąsowskiego trudno się nie zgodzić. Wystarczy przejrzeć sondaże poparcia rządu Donalda Tuska. Choć twardy elektorat KO ciągle prężny, to w ogólnej ocenie Polaków, ta władza wypada bardzo marnie.
Robert Knap
