Prof. Gliński: W Warszawie mamy układ oligarchiczny i katastrofalne zarządzanie. Prędzej czy później doprowadzimy do zmiany władzy

Prof. Piotr Gliński podczas pierwszej warszawskiej konferencji PiS „Myśląc: Warszawa” / autor: PAP/Paweł Supernak
Prof. Piotr Gliński podczas pierwszej warszawskiej konferencji PiS „Myśląc: Warszawa” / autor: PAP/Paweł Supernak

Od 20 lat mamy w Warszawie układ oligarchiczny, który w zasadzie wydaje się niezmienny. My wierzymy, że to można zmienić, może już nie moje pokolenie, ale kolejne. Wciąż jeszcze w Polsce są namiastki demokracji, więc można liczyć na zmianę władzy, także władzy lokalnej, zwłaszcza władzy tak złej i tak dysfunkcjonalnej” - powiedział prof. Piotr Gliński, otwierając pierwszą warszawską konferencję „Myśląc: Warszawa”. Były wicepremier i minister kultury i dziedzictwa narodowego ocenił, że miasto jest zarządzane katastrofalnie.

Dzisiejsze wydarzenie organizowane jest przez warszawski oddział Prawa i Sprawiedliwości. Tematami paneli dyskusyjnych są m.in.: problem planowania przestrzennego, kwestia mieszkalnictwa czy bezpieczeństwa w stolicy. W konwencji udział biorą - oprócz polityków PiS - lokalni działacze samorządowi, m.in. Jan Śpiewak, przewodniczący Stowarzyszenia Wolne Miasto Warszawa.

Mamy pewien układ oligarchiczny w Warszawie”

Prof. Gliński otwierając wydarzenie ocenił, że największą bolączką Warszawy jest nieefektywne zarządzanie miastem oraz niemożność zmiany tego stanu rzeczy. Jego zdaniem, związane to jest z „prawem oligarchizacji”, którym rządzi się stolica.

Głównym powodem tego spotkania, czy mam nadzieję cyklu spotkań na temat Warszawy (…) jest, z jednej strony niebywała katastrofa - jeżeli chodzi o zarządzanie miastem (…) a z drugiej kompletna niemożność zmiany (tego) stanu. Od 20 lat mamy w Warszawie pewien układ oligarchiczny, który w zasadzie wydaje się niezmienny

— podkreślił były minister kultury i dziedzictwa narodowego.

My wierzymy, że to można zmienić, może już nie moje pokolenie, ale kolejne. Wciąż jeszcze w Polsce są namiastki demokracji, więc można liczyć na zmianę władzy, także władzy lokalnej, zwłaszcza władzy tak złej i tak dysfunkcjonalnej

— zastrzegł prof. Gliński.

Jak mówił, „Warszawa jest modelowym przykładem żelaznego prawa oligarchii z dwóch powodów”.

Pierwszy powód to jest bierność mas i obywateli i to po prostu jest fakt, co nie znaczy, że nie będziemy z tym walczyć i że nie walczymy. Praca przynosi efekty, nie wolno odpuszczać. Ale drugą przyczyną tej oligarchicznej struktury jest autonomizacja instytucji. Warszawa jest wielkim zbiorowiskiem instytucji biurokratycznych, które zajmują się głównie własnymi problemami

— zaznaczył były wicepremier.

Nie odpuścimy drodzy warszawscy oligarchowie i prędzej czy później doprowadzimy do zmiany władzy w Warszawie. Ktokolwiek by rządził w Warszawie będzie lepszy niż ta patologia

— dodał prof. Gliński.

Większość warszawiaków jest niereprezentowana”

Śpiewak ocenił z kolei, że oddolne ruchy społeczne mogą skutecznie wpływać na władze w samorządach. Jako przykład podał zatrzymanie afery reprywatyzacyjnej w Warszawie.

Obecnie dyskusja o (zakazie sprzedaży) alkoholu - myślę, że to największy pstryczek w nos, jaki dostał (prezydent miasta) Rafał Trzaskowski (…), to również był efekt naszych działań

— dodał.

Większość warszawiaków jest niereprezentowana. Jest to cicha, milcząca większość. I naszym zadaniem (…) jest sprawić, żeby ta milcząca większość zdobyła swoją reprezentację, swój głos

— stwierdził Śpiewak.

W wydarzeniu udział biorą przedstawiciele m.in.: Mazowieckiej Wspólnoty Mieszkaniowej, Porozumienia „Stop Korkom”, Miasto Jest Nasze oraz warszawskich organizacji lokatorskich.

PAP/wPolityce.pl/oprac. Natalia Wierzbicka

