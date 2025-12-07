Etatowy doradca prezydenta RP Błażej Poboży odniósł się do prezydenckiego weta w sprawie ustawy o kryptoaktywach oraz ataku Donalda Tuska na Karola Nawrockiego. „To jest dokładnie ten sam styl budowania fałszywych, nieprawdziwych, oderwanych od rzeczywistości narracji, który znamy z końca kampanii prezydenckiej, kiedy Donald Tusk zabił kampanię Rafała Trzaskowskiego” – stwierdził Poboży w rozmowie z RMF FM, apelując, aby słów premiera nie traktować poważnie. Doradca prezydenta Nawrockiego określił Tuska jako „najbardziej prorosyjskiego polityka”.
Błażej Poboży w rozmowie z Krzysztofem Ziemcem ocenił, że ustawa o kryptowalutach jest „przeregulowana, jest prawnym bublem, jest źle napisana”.
Jeżeli premier idzie dalej tym ostrym kursem, który obrał sobie na walkę z panem prezydentem, no to musi liczyć się z konsekwencjami. Skoro sprowadza pana prezydenta tylko do tej ustrojowej pozycji, gdzie nie może on tylko ustawę podpisać, odesłać do TK lub zawetować. Nie pozostawia prezydentowi wyboru. Pan prezydent jest otwarty, zaprasza. Każdą ustawę możemy konsultować na wcześniejszych etapach.
— powiedział Poboży.
Jak Żurek zabezpieczył 50 bitcoinów
Czy dodatkowe trzy tygodnie były po to, aby – czy to otoczenie prezydenta, czy prawica – mogły „coś jeszcze załatwić”? Na to pytanie doradca Karola Nawrockiego odparł:
Poziom tych insynuacji jest mniej więcej taki jak wystąpienie pana ministra Żurka, który próbował dowodzić, że uzasadnieniem dla tak daleko posuniętych regulacji jest to, że służbom państwowym udało się zabezpieczyć…
On chyba mówił o kwocie 29 milionów, jak rozumiem, pochodzących z przestępstw
— wskazał.
Czyli udało się zabezpieczyć mniej więcej 50 bitcoinów. To jest poziom wiedzy członków rządu o rynku kryptowalut
— podkreślił Poboży.
CZYTAJ TAKŻE: Koalicja 13 grudnia nie dała rady. Sejm nie odrzucił weta prezydenta Karola Nawrockiego do ustawy o kryptoaktywach!
Powrót „Murańskiego, postaci znanej”?
Pytany o zarzuty premiera Donalda Tuska pod adresem prezydenta Karola Nawrockiego zawarte m.in. we wczorajszym wystąpieniu, poboży odparł:
Nie traktujmy poważnie tego końcowego wystąpienia premiera Tuska.
Kiedy słuchałem tego wystąpienia, to pobrzmiewało mi echo największej medialnej katastrofy Donalda Tuska, czyli słynnego wywiadu w Polsacie w ostatnim tygodniu kampanii, gdzie premier Donald Tusk mówił „Pan Murański postać znana”. To jest mniej więcej ten sam poziom baśni, którą opowiada
— ocenił doradca głowy państwa.
To ten sam styl budowania fałszywych, nieprawdziwych, oderwanych od rzeczywistości narracji, które znamy z końca kampanii prezydenckiej, kiedy Donald Tusk wszedł w ze wsparciem dla Rafała Trzaskowskiego i tak naprawdę zabił jego kampanię
— wskazał Błażej Poboży.
CZYTAJ TAKŻE: Tusk nie zamierza odpuszczać ws. ustawy o kryptowalutach. Zapytany o negocjacje z prezydentem stwierdził: „Nie ma czasu”
„Tusk jest najbardziej prorosyjskim politykiem”
Rozmówca Ziemca zwrócił uwagę, że w trakcie kampanii Tusk „kłamał, insynuował”, a żadne z podnoszonych przez premiera oskarżeń nie obroniło się.
Stanął na czele obrzydliwej nagonki przeciw prezydentowi i teraz też ona jest prowadzona
— powiedział prezydencki doradca.
Dopytywany o konwencje CPAC, Błażej Poboży odpowiedział:
W ten sposób połączenie kropek, i to jeszcze przez Donalda Tuska, naprawdę ociera się o śmieszność czy wprost jest śmieszne.
Donald Tusk jest najbardziej prorosyjskim politykiem. Jestem przekonany, że w perspektywie 20 czy 30 lat, gdy będą powstawały podręczniki z najnowszej historii politycznej Polski po 89 roku, to Donald Tusk i Koalicja Obywatelska będą uznawani za najbardziej prorosyjskie środowisko w naszej historii
— ocenił.
CZYTAJ TAKŻE: Premier Tusk grzmiał ws. ustawy o kryptowalutach. Przypominano mu niewygodną kwestię: „Sprawa Amber Gold była jednak gorsza”
RMF24/Joanna Jaszczuk
