Podczas sejmowej debaty dot. prezydenckiego weta ws. ustawy o kryptowalutach, głos zabrał minister Waldemar Żurek. W swojej wypowiedzi zwrócił się do Zbigniewa Boguckiego i wspomniał o… jego żonie. Słowa ministra sprawiedliwości spotkały się komentarzem mecenasa Bartosza Lewandowskiego. Wcześniej pojawiły się kontrowersje dotyczące rzekomego ujawnienia przez ministra Żurka słów wicemarszałka Sejmu Krzysztofa Bosaka, które miały paść podczas niejawnej części obrad.
W swoim sejmowym przemówieniu Waldemar Żurek zwrócił się do Zbigniewa Boguckiego, który wcześniej występował w imieniu prezydenta RP, krytykując działania rządu.
CZYTAJ RÓWNIEŻ: Zobacz reakcję Tuska na mocne przemówienie Boguckiego. Nerwowy uśmiech premiera. Prof. Cenckiewicz: Czyli Raport Stróżyka 2.0
Żurek o żonie Boguckiego
W swoim sejmowym wystąpieniu Żurek wspomniał o… żonie Zbigniewa Boguckiego.
Pan jest prawnikiem, pańska żona również, w służbie państwa, więc ma pan świadomość, ile spraw toczy się w prokuraturze
– powiedział.
CZYTAJ RÓWNIEŻ: Żurek w Sejmie ujawnił wypowiedź Bosaka z… niejawnej części posiedzenia? „To przestępstwo zagrożone karą do 5 lat więzienia”
Po tych słowach Żurka z sali plenarnej Sejmu można było usłyszeć:
Co to ma być!
Wpis mecenasa Lewandowskiego
Do słów Waldemara Żurka odniósł się mecenas Bartosz Lewandowski. Prawnik przekonuje w swoim wpisie na portalu X, że słowami ministra sprawiedliwości powinna zająć się Komisja Monitoringowa Rady Europy.
Treść tej wypowiedzi powinna natychmiast trafić do Komisji Monitoringowej Rady Europy. Minister Sprawiedliwości i Prokurator Generalny będący przełożonym wszystkich prokuratorów w Polsce de facto grozi Szefowi Kancelarii Prezydenta Zbigniewowi Boguckiemu w związku z jego stanowiskiem w trakcie prac Sejmu
– czytamy w jego wpisie.
Co teraz zrobi Waldemar Żurek? Karna delegacja do Zakopanego czy dyscyplinarka?
– pyta mecenas Lewandowski.
CZYTAJ RÓWNIEŻ: To trzeba zobaczyć! Zbigniew Bogucki odpowiada koalicji 13 grudnia. „Bicie piany pod przykryciem niejawnych informacji”
CZYTAJ TAKŻE: Marzena Nykiel: Tuskowi wyrwało się w nerwach zdanie prawdy: „Nie masz, chłopie” polskiego premiera! Totalna demokracja zdjęła maskę
Tomasz Karpowicz/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/747579-grozba-zurek-wspomnial-w-sejmie-o-zonie-boguckiego
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.