Były prezes Trybunału Konstytucyjnego prof. Andrzej Zoll w rozmowie z „Faktem” zaserwował nie pierwszą już szokującą i niezbyt demokratyczną koncepcję. „Trzeba się zastanowić i w przyszłości być może wprowadzić poprawkę do konstytucji odbierającą prezydentowi możliwość wetowania ustaw” - powiedział. W ten sposób komentował weta prezydenta Karola Nawrockiego, które określił jako… „paraliż władzy legislacyjnej” i „nadużycie kompetencji”. Przypomnijmy, że prezydent od początku kadencji zawetował 17 ustaw, a podpisał ponad 90, więc doprawdy trudno mówić o „nadużyciu”.
Konstytucjonalista prof. Andrzej Zoll nie po raz pierwszy wykorzystuje swoją doskonałą znajomość prawa w dość wątpliwym celu. Dość powiedzieć, że po wyborach prezydenckich był jedną z osób, które sugerowały ówczesnemu marszałkowi Sejmu zablokowanie zaprzysiężenia Karola Nawrockiego. Szymon Hołownia na to nie przystał, za co spotkała go fala hejtu ze strony zwolenników koalicji 13 grudnia.
Zoll nie pierwszy raz atakuje prezydenta
W listopadzie, kiedy prezydent Nawrocki miał już za sobą trzy miesiące urzędowania, prof. Zoll zaatakował go za odmowę nominacji 46 sędziów.
Prezydent nie ma takiej kompetencji. To jest po prostu łamanie konstytucji
— ocenił Zoll.
Na to, że były prezes TK dopuszcza się manipulacji, uwagę zwrócił Andrzej Duda, poprzedni prezydent RP.
Nominowanie sędziów to PREROGATYWA Prezydenta RP. Prezydent ją wykonuje albo poprzez akt nominacji i odebranie ślubowania albo poprzez odmowę nominacji. To nie jest żadna decyzja administracyjna. To po prostu akt władczy Prezydenta RP
— podkreślił.
Co wymyślił prof. Zoll?
Dziś Zoll idzie jeszcze dalej.
Te weta to jest paraliż władzy legislacyjnej i nadużycie kompetencji przez prezydenta. Polacy odczują to, ponieważ po to jest Sejm i rząd, żeby porządkować sprawy. Prawo musi być zmieniane, bo zmieniają się okoliczności i warunki
— podkreślił w rozmowie z „Faktem”.
Jak wskazał konstytucjonalista, głowa państwa ma możliwość skierowania ustawy do Trybunału Konstytucyjnego.
Pomijam, że trybunał obecnie nie działa
— stwierdził prof. Zoll, myląc najwyraźniej fakt nieuznawania TK przez rząd Tuska i część prawników („dziwnym trafem”, często tych w przeszłości protestujących przeciwko rządom PiS, a popierających obecne władze”).
Trzeba się zastanowić i w przyszłości być może wprowadzić poprawkę do konstytucji odbierającą prezydentowi możliwość wetowania ustaw
— powiedział, idąc jeszcze dalej. Zwrócił przy tym uwagę, że „do kontroli konstytucyjnej wystarczy dobrze działający trybunał”.
To przykre, że profesor Zoll wykorzystuje swój autorytet w tak wątpliwych celach.
