Donald Tusk przekonywał w Sejmie, że sprawa kryptowalut łączy się z „bardzo groźnymi zjawiskami”. Pomimo tego, Sejm nie odrzucił weta prezydenta do ustawy dotyczącej tej kwestii. Wypowiedź premiera spotkała się z żywą reakcją w sieci. Przypomniano m.in. sprawę Amber Gold.
Sejm RP nie odrzucił weta prezydenta Karola Nawrockiego do ustawy o kryptoaktywach. Na 435 posłów, za odrzuceniem prezydenckiego weta głosowały 243 osoby, przeciw - 192. Nikt nie wstrzymał się od głosu.
– Koalicja 13 grudnia nie dała rady. Sejm nie odrzucił weta prezydenta Karola Nawrockiego do ustawy o kryptoaktywach!
Tusk w Sejmie
W rozmowie z dziennikarzami szef rządu Donald Tusk mówił o „rosyjskich pieniądzach” i „mafii”. Wspomniał też o rzekomych pieniądzach na promocję polityczną, które miały trafiać z „środowisk”.
Mamy do czynienia z bardzo groźnymi zjawiskami, gdzie są rosyjskie pieniądze, gdzie jest mafia To nie są moje wyobrażenia, to wynik operacji i śledztw. Pieniądze z tych bardzo groźnych dla Polski środowisk trafiały także na promocję polityczną, promocję organizacji, mają parasol polityczny, a ustawa, która miała ukrócić możliwość tego działania, została zawetowana przez tych, którzy są jakoś podejrzanie blisko tych spraw
– mówił premier Tusk.
Reakcje na słowa Donalda Tuska
Do słów Donalda Tuska odnieśli się użytkownicy portalu X, w tym politycy i dziennikarze.
Odtajnić posiedzenie Sejmu! Niech Polacy dowiedzą się o kompromitacji Tuska, dezinformacji i zwykłej manipulacji
– napisał Janusz Kowalski.
Paranoik
– czytamy we wpisie Stanisława Janeckiego.
Donald Tusk dosadnie o rozmowach Pawlaka z Gazpromem
– przekonuje Jacek Łęski.
W komentarzach do słów Tuska wspomniano też m.in. o sprawie Amber Gold i dramacie osób, które zostały pokrzywdzone w związanej z tą firmą aferze.
No nie wiem - myślę, że sprawa Amber Gold, na której tysiące ludzi straciło majątki, a służby pod okiem Premiera Tuska nie reagowały, była jednak gorsza
– napisał Adam Czarnecki.
Amber Gold, Polnord, miliony w schowkach w lokalu Nowaka, moskiewska pożyczka, Art B, FOZZ, złodziejska drapieżcza prywatyzacja na grube miliardy i tysiące przedsiębiorstw, afera reprywatyzacyjna i ożywianie 120-latków, masowe upadłości nieopłaconych podwykonawców budowy autostrad, maksymalnie niekorzystne kontrakty z Gazpromem itd., itp. Same drobiazgi, jak się okazuje. Bo stała za tym wszystkim liberalna mafia
– przypomina redakcja „Nowego Obywatela”.
Warto przypomnieć, że we wspomnianej aferze pokrzywdzonych zostało niemal 19 tysięcy osób. A łączne straty mają sięgać prawie 851 milionów złotych.
Jak informował syndyk przedsiębiorstwa mec. Józef Dębiński:
Do sądu zgłosiło się 11 620 wierzycieli, którzy wpłacili Amber Gold łącznie 584 mln zł. Z tej kwoty odzyskałem 66,3 mln zł
– powiedział.
Donald Tusk i rządząca koalicja zapewne dalej będą próbowali grać sprawą kryptowalut. Przed nami oczekiwanie na odpowiedź ws. propozycji obozu prezydenckiego, bo stworzyć nową, prostszą ustawę. Podobne stworzyli już Czesi i Słowacy.
