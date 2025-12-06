TYLKO U NAS

TYLKO U NAS. Piotr Semka: Sytuacja, w której kobiety będą zmuszone do rodzenia na SOR-ach to prawdziwe oblicze ekipy Platformy

  • Polityka
  • opublikowano:
Szpitalny oddział ratunkowy / autor: Fratria
Szpitalny oddział ratunkowy / autor: Fratria

Sytuacja, w której kobiety będą zmuszone do rodzenia na SOR-ach to prawdziwe oblicze ekipy Platformy, a nie te deklaracje czy pojawienie się Tuska na kongresie kobiet. Sytuacja likwidowania szpitali będzie dotykać kobiety i mnie to bardzo niepokoi” – powiedział w „Salonie Dziennikarskim”, wspólnej audycji portalu wPolityce.pl i Radia Warszawa, transmitowanej na antenie Telewizji wPolsce24. Gośćmi Jacka Karnowskiego byli również Bartłomiej Graczak, publicysta, Andrzej Rafał Potocki, publicysta tygodnika „Sieci” oraz Piotr Semka, publicysta tygodnika „Do Rzeczy”.

Wczoraj w Pałacu Prezydenckim odbył się szczyt zdrowotny „Na ratunek ochronie zdrowia”. Zainicjowane przez prezydenta Karola Nawrockiego rozmowy dotyczyły rozwiązań systemowych służących poprawie sytuacji w lecznictwie. Zaproszenie**…

Artykuł dostępny wyłącznie dla cyfrowych prenumeratorów

Teraz za 7,90 zł za pierwszy miesiąc uzyskasz dostęp do tego i pozostałych zamkniętych artykułów.

Kliknij i wybierz e-prenumeratę.

Sieć Przyjaciół Wchodzę i wybieram

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych