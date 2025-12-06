Kto powinien być twarzą Prawa i Sprawiedliwości przed najbliższymi wyborami? Takie pytanie ankietowanym zadała pracownia SW Research. Wśród wymienionych polityków najlepszy wynik uzyskał prezes PiS Jarosław Kaczyński. Co ciekawe, aż 23,8 proc. badanych wskazało odpowiedź „ktoś inny”.
W swoim tekście portal Onet pisze o rzekomym sporze, który miałby mieć miejsce wewnątrz obozu Prawa i Sprawiedliwości. Portal wskazuje na grupę skupioną wokół Mateusza Morawieckiego, która miałaby rywalizować z ekipą zwaną „maślarzami”.
Główna oś sporu przebiega pomiędzy obozem byłego premiera Mateusza Morawieckiego a tzw. maślarzami. To grupa polityków PiS, na której czele stoją Przemysław Czarnek, Patryk Jaki, Jacek Sasin i Tobiasz Bocheński
– czytamy.
Obie frakcje spierają się o to, w jakim kierunku powinna pójść partia przed wyborami. Morawiecki i jego ludzie ciągną w stronę mitycznego centrum, a reszta uważa, że partia powinna bardziej skręcać w prawo
– pisze Onet.pl.
CZYTAJ RÓWNIEŻ: Sondaż CBOS. KO na czele stawki, Tusk triumfuje. W Sejmie tylko 5 ugrupowań, choć Lewica ledwo przekracza próg
Wyniki badania
Onet zlecił pracowni SW Research badanie, w którym ankietowani mieli odpowiedzieć na pytanie o to, kto „powinien być twarzą PiS przed zbliżającymi się wyborami”.
Jak wynika z sondażu, najlepszy wynik osiągnął prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, którego wskazało 11,9 proc. badanych. Z kolei Mateusza Morawieckiego wybrało 10,7 proc. osób biorących udział w badaniu. 8,4 proc. uznało, że najlepszy w tej roli były prof. Przemysław Czarnek. Wynik 6,4 proc. uzyskał Mariusz Błaszczak.
„Ktoś inny” jako wyborczy lider PiS?
Co ciekawe, opcję „ktoś inny” wybrało 23,8 proc. badanych. 38,8 proc. osób wybrało odpowiedź „trudno powiedzieć”.
Tomasz Karpowicz/Onet.pl
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/747564-kto-powinien-byc-liderem-pis-przed-wyborami-sondaz
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.