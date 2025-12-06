Podczas wspólnej konferencji prasowej z kanclerzem Niemiec Friedrichem Merzem, szef polskiego rządu Donald Tusk podniósł kwestię możliwych wypłat przez Niemcy zadośćuczynień dla jeszcze żyjących polskich obywateli, którzy zostali bezpośrednio poszkodowani przez działania Niemców podczas II wojny światowej. „To rodzaj politycznego infantylizmu. Nie musiał mówić takich zdań, jak powiedział” – tak słowa Donalda Tuska o wypłaceniu zadośćuczynienia „z własnych środków” skomentował publicysta tygodnika „Sieci” Andrzej Rafał Potocki w „Salonie Dziennikarskim”, wspólnej audycji portalu wPolityce.pl i Radia Warszawa, transmitowanej na antenie Telewizji wPolsce24. Gośćmi Jacka Karnowskiego byli również Dorota Kania, publicystka, Bartłomiej Graczak, publicysta oraz Piotr Semka, publicysta tygodnika „Do Rzeczy”.
W czasie wczorajszego posiedzenia rządu Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta RP, zapytał premiera Donalda Tuska, gdzie był, czy po stronie ruskiej, czy polskiej, kiedy przeprowadzał reset z Rosją.
Gdzie pan był, kiedy pan na granicy stawał, kiedy polscy funkcjonariusze strzegli tej granicy i mówili, że trzeba jej bronić. A pan mówił, że to są biedni ludzie. Gdzie pan był, po ruskiej czy po polskiej stronie? Gdzie pan był, jak różne gwiazdki i celebryci obrażali polski mundur? Gdzie pan był wtedy, kiedy darował pan dług Gazpromowi? Gdzie pan wtedy był? Gdzie pan był wtedy, kiedy pan mówił, że niepotrzebny jest gazoport w Świnoujściu? Po której stronie pan był i tak można wymieniać bardzo długo i to nie jest panie premierze powód do uśmiechu, ponieważ chciałbym mieć premiera polskiego rządu, który w zasadniczych kwestiach państwa, m.in. bezpieczeństwa, nie kieruje się rozedrganiem
— podkreślił Zbigniew Bogucki.
Ale nie masz, chłopie
— odparł Donald Tusk, siedząc w ławach sejmowych.
CZYTAJ WIĘCEJ: Marzena Nykiel: Tuskowi wyrwało się w nerwach zdanie prawdy: „Nie masz, chłopie” polskiego premiera! Totalna demokracja zdjęła maskę
„Jedno zdanie prawdy powiedział”
Do tej reakcji szefa rządu w „Salonie Dziennikarskim” odnieśli się publicyści.
Jedno zdanie prawdy powiedział podczas wczorajszych wystąpień
— zaznaczył Andrzej Rafał Potocki.
Z kolei Bartłomiej Graczak zakłada, że „Donald Tusk miał na myśli to, że Prawo i Sprawiedliwość nie ma dziś swojego premiera”.
Nie, nie. To było powiedziane wprost, że pan nie jest polskim premierem
— wskazał Andrzej Rafał Potocki.
„Tusk wchodzi w tryb Murańskiego”
W opinii Doroty Kani Donald Tusk jest w trudnej sytuacji.
Ma przeciwnika, który jest bardzo groźny dla niego. Myślę o prezydencie Nawrockim. Jest młodszy od niego, ma ogromną wiedzę i Donald Tusk nie liczył na to, że Karol Nawrocki jednak wygra. Donald Tusk wchodzi w tryb Murańskiego, czyli w tryb nakręcania się
— oceniła publicystka.
„Tusk jest postacią dziecinną”
Publicyści nawiązali również do słów Donalda Tuska, które padły w Berlinie podczas wspólnej konferencji prasowej z kanclerzem Niemiec Friedrichem Merzem, że „jeśli nie uzyskamy jakiejś szybkiej i jednoznacznej deklaracji, to będę w przyszłym roku rozważał decyzję, że Polska wypełni tę potrzebę z własnych środków”.
Żaden rząd niemiecki nie ma ochoty na odszkodowania. Natomiast Donald Tusk jest postacią dziecinną. Zakładam, że chodziło o próbę moralnego szantażu. W ten sposób Donald Tusk podpowiedział efekt końcowy całego sporu i to jest szaleństwo
— powiedział Piotr Semka.
„Widziałam wystraszonego Tuska”
Zdaniem Bartłomieja Graczaka to jest kropla w morzu potrzeb. Z kolei Dorota Kania widziała w tej sytuacji wystraszonego premiera.
Po tej wypowiedzi Jan Grabiec mówił, że to była ironia. Ja tutaj widziałam wystraszonego Tuska, który nie bardzo wie, jak się zachować. Kontakty z Merzem nie są dobre. Mnie jest wstyd, że premier polskiego rządu jedzie do Berlina i tak się zachowuje
— podkreśliła publicystka.
Kto prowadzi politykę próbami szantażu moralnego? To jest taki szantaż, że jak ty nie zapłacisz, to ja zapłacę. To rodzaj politycznego infantylizmu. Nie musiał mówić takich zdań, jak powiedział
— mówił Andrzej Rafał Potocki.
Telewizja wPolsce24/not. Natalia Wierzbicka
