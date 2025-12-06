Choć Koalicja Obywatelska atakuje dzisiaj PiS i prezydenta Nawrockiego w związku z wetem ws. kryptowalut, to jeszcze w trakcie kampanii przed wyborami prezydenckimi Rafał Trzaskowski stwierdził, że „państwo nie powinno przeszkadzać w tego typu inwestycjach”. Było to pod koniec stycznia, na spotkaniu z mieszkańcami Jarocina.
Sejm nie odrzucił wczoraj weta prezydenta Karola Nawrockiego do ustawy o kryptoaktywach. Zabrakło wymaganej większości, co rozwścieczyło premiera Donalda Tuska i polityków Koalicji Obywatelskiej i stało się dla nich kolejnym pretekstem do „przyszywania” całej prawicy, w tym PiS, do Rosji.
W kierunku prezydenta Nawrockiego i jego otoczenia padają zarzuty dotyczące rzekomej zmiany stanowiska ws. kryptowalut. A jakie zdanie miała w tej sprawie Koalicja Obywatelska i czy od początku tak radykalne?
Trzaskowski: To normalny sposób inwestowania
Wysłuchajmy wiceprzewodniczącego tej partii, Rafała Trzaskowskiego, który w II turze wyborów prezydenckich przegrał z Karolem Nawrockim, kandydatem obywatelskim wspieranym przez PiS.
Pod koniec stycznia 2025 r. na spotkaniu Trzaskowskiego z mieszkańcami Jarocina padło pytanie od jednego z uczestników:
Co sądzi pan na temat inwestowania, mogę też to nazwać tak w sumie takim oszczędzaniem w kryptowalutach? Czy jest to taka bezpieczna przyszłość finansowania? Czy nadal może to być związane z takim dosyć wysokim ryzykiem inwestowania?
Cały świat inwestuje czy inwestował w kryptowaluty. Ja uważam, że państwo po prostu nie powinno przeszkadzać w tego typu inwestycjach. Coraz więcej inwestuje młodych ludzi. Wiadomo, ci co zainwestowali 10 lat temu, to dopiero mieli nosa. Natomiast w tej chwili no to jest normalny sposób inwestowania i musimy rozmawiać o tym w taki sposób. Oczywiście, że tak jak z każdą inwestycją jest ryzyko, ale państwo powinno się zająć tym, żeby takie ryzyko minimalizować, a nie żeby dokładać dodatkowe koszty tym, którzy w ten sposób chcą inwestować swoje pieniądze
— odpowiedział prezydent Warszawy.
Na poniższym - pełnym nagraniu ze spotkania - pytanie zaczyna się od ok. 35. minuty.
Dodajmy, że nie było to jedyne spotkanie, na którym kandydat KO na prezydenta sugerował, że państwo powinno „mniej przeszkadzać” osobom inwestującym w kryptowaluty. Pytanie o to, czy rząd powinien wprowadzić regulacje w tej kwestii, Trzaskowski odparł:
Dziękuję ci za to pytanie. Żadnych regulacji! Państwo powinno się odczepić od ludzi, którzy inwestują
— stwierdził.
Powinno nam zależeć na tym, żeby tych inwestycji było jak najwięcej i akurat jest tak że rzeczywiście sporo młodych ludzi inwestuje w kryptowaluty. Wszystkim nam powinno zależeć na tym, żeby tych restrykcji regulacji było jak najmniej
— podkreślił.
Tutaj nie powinno być żadnych regulacji, każdy podejmuje decyzję. Czasem ryzykuje, ale to jest jego decyzja. Czasem może się na tym wzbogacić i państwo powinno swoje ręce z dala od tego trzymać
— dodał Trzaskowski.
W pełnym nagraniu zobaczymy odpowiedź na to pytanie w ok. 34. minucie:
Trzaskowski jednym głosem z… Braunem i Mentzenem?
Rafał Trzaskowski nie był jedynym kandydatem na prezydenta, który pozytywnie wypowiadał się na temat kryptowalut i postulował większą wolność dla tych platform.
Kryptowaluty są w Polsce zwalczane, ponieważ państwo nie jest w stanie ich kontrolować. W rezultacie, firmy próbujące działać w tej nowoczesnej branży, musiały się zamknąć albo wynieść z Polski. Dlatego jako prezydent będę dążył do uwolnienia obrotu kryptowalutami, a także doprowadzę do tego, aby Polska miała najprzyjaźniejsze kryptowalutom prawo w całej Unii Europejskiej, dzięki czemu staniemy się europejskim hubem dla firm z tej branży. Przyciągnie to do Polski wiele nowoczesnych firm i stworzy dobrze płatne miejsca pracy
— to cytat z kampanijnej strony internetowej Sławomira Mentzena.
Z kolei Grzegorz Braun, lider i kandydat Konfederacji Korony Polskiej, w jednym z przemówień w Parlamencie Europejskim powiedział:
Niech Bóg błogosławi bitcoina.
Raz jeszcze przypomnijmy: Rafał Trzaskowski już od co najmniej kilku lat nie jest jakimś tam trzecim garniturem partyjnym. Jest wiceprzewodniczącym Koalicji Obywatelskiej, wcześniej - Platformy Obywatelskiej. Ciekawe, jaką podjąłby decyzję, gdyby 1 czerwca został prezydentem RP na pięć lat, a nie na dwie godziny.
