„Weto prezydenckie do słabych i szkodliwych rozwiązań podtrzymane. Minister Zbigniew Bogucki dzisiaj w Sejmie rozłożył Donalda Tuska na łopatki. Merytoryką, spokojem, w znakomitym stylu zdemaskował cele spektaklu, który urządził dzisiaj w Sejmie premier” - napisał w serwisie X Szymon Szynkowski vel Sęk, poseł PiS, były minister spraw zagranicznych.
Premier Donald Tusk przedstawił w Sejmie informację w sprawie bezpieczeństwa państwa. Podczas posiedzenia głos zabrał Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta RP, który nie zostawił suchej nitki na szefie rządu.
CZYTAJ TAKŻE: Bogucki do Tuska: Pan staje tutaj, leje krokodyle łzy, straszy Polaków, mówi o rosyjskiej mafii. Gdzie pan był, po ruskiej czy po polskiej stronie?
Prezydencki minister nie zostawił suchej nitki na szefie polskiego rządu. Warto przy tym zauważyć, że nagrano reakcję Tuska na wystąpienie Boguckiego. Szef rządu nieudolnie próbował reagować uśmiechem na mocne oskarżenia, które padały pod jego adresem. Na słowa o tym, jakiego Bogucki chciałby mieć premiera rządu, Tusk odpowiedział: „no ale nie masz chłopie”.
CZYTAJ TAKŻE: Zobacz reakcję Tuska na mocne przemówienie Boguckiego. Nerwowy uśmiech premiera. Prof. Cenckiewicz: Czyli Raport Stróżyka 2.0
„Tusk przegrał debatę”
Wystąpienie Boguckiego skomentował Szymon Szynkowski vel Sęk, poseł PiS, były minister spraw zagranicznych.
Weto prezydenckie do słabych i szkodliwych rozwiązań podtrzymane. Minister Zbigniew Bogucki dzisiaj w Sejmie rozłożył Donalda Tuska na łopatki. Merytoryką, spokojem, w znakomitym stylu zdemaskował cele spektaklu, który urządził dzisiaj w Sejmie premier. Brawo, dawno nie widziałem tak wyprowadzonego z równowagi Donalda Tuska i tak zdegustowanych jego słabością posłów koalicji. Donald Tusk przegrał debatę, a przed chwilą przegrał też głosowanie! A Minister Bogucki zapowiedział szybkie złożenie dobrego, prezydenckiego projektu w sprawie kryptowalut! Prezydent Karol Nawrocki wraz ze swoim zespołem wyprzedza Donalda Tuska pracowitością, wiedzą, determinacją i polityczną sprawnością o kilka długości
— wskazał.
Głos zabrał także poseł PiS Błażej Poboży.
Politycznie niesamowity dzień. Premier Tusk, drugi dzień z rzędu na deskach. Najpierw w „trybie samozaorania” uderzył się własną zaciśniętą pięścią, a potem dzieła zniszczenia dopełnił minister Bogucki, który jest w absolutnie życiowej formie.
— napisał Poboży.
Dla Tuska najważniejsza jest walka polityczna, a nie rozwiązywanie problemów Polaków? Zbigniew Bogucki celnie wypunktował: zamiast zajmować się deficytem, ochroną zdrowia, rząd Tuska ucieka do przodu, próbując uderzać w Prezydenta…
— podkreślił Dariusz Matecki, poseł PiS.
Bogucki zniszczył Tuska. Patrzcie jak się Tusk miotał na swoim krześle w Sejmie. Jakby go reset w tyłek gryzł. Ale czego właściwie się Tusk spodziewał, na co liczył urządzając dzisiejszy cyrk?
— ocenił Paweł Rybicki, bloger.
Prezydent Nawrocki wysłał Boguckiego, by wyjaśnił Tuska i jego kłamstwa ws. kryptowalut. Bogucki STORPEDOWAŁ rząd Tuska. „Tak wygląda czeska ustawa - kilkanaście stron. Zrobili to w chwilę. Tak wygląda polska - ponad 100 stron. W ponad rok”. Rzeź. Mina Tuska bezcenna
— napisał Max Hübner, użytkownik X.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/747552-politycy-pis-o-boguckim-rozlozyl-tuska-na-lopatki
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.