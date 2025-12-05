Dariusz Wieczorek, poseł Lewicy, był minister nauki, wprawił opinię publiczną w osłupienie, przekonując, że prezydent Karol Nawrocki, wetując ustawę o kryptowalutach, doprowadził do… spadku wartości kryptoaktywów o 50 procent.
Premier Donald Tusk zamierza iść w zaparte z projektem ws. kryptowalut, na którym suchej nitki nie zostawili eksperci, a który najpierw zawetowany został przez prezydenta Karola Nawrockiego, a także zablokował Sejm, który nie zgodził się na odrzucenie weta.
Rządzący nieudolnie próbują budować dramaturgię wobec ustawy, która została źle napisana. Najpierw przekonywali, że brak jej podpisania to działanie na korzyść Rosji, ale Dariusz Wieczorek postanowił wyciągnąć jeszcze cięższe działa.
Stwierdził on, że prezydent Nawrocki swoim wetem w zasadzie… zniszczył rynek kryptowalut.
Sam fakt weta prezydenta powoduje, że wartość kryptoaktywów już spadła w niektórych przypadkach aż o 50 procent
— wypalił.
Tę niedorzeczną wypowiedź skomentował Krzysztof Stanowski, twórca Kanału Zero.
To jest niewiarygodne, że ci ludzie głosują, wychodzą na mównicę, gadają te bzdury. A co najgorsze - on konkretnie odpowiadał za polską naukę
— wskazał.
Podobnych komentarzy jest jednak więcej.
Niesamowite, jak mało Ci ludzie wiedzą o otaczającym ich świecie - dinozaury? Ignoranci? Kretyni? I przypominam, Wieczorek odpowiadał za rozwój polskiej nauki
— podkreślił Adam Czarnecki, inicjator akcji „Stoimy dla CPK”.
Wiecie że Przez Nawrockiego ceny krypto spadły o 50%? (Wieczorek) Zapytacie jakich. To już mówię: Bitkojn, Eferum i Stabletkojny (Żurek). Na szczęście jeden z posłów w wprawdzie mówi jasno się tym nie zajmuje i na tym nie zna ale wie, że wolałby żeby wszystkie były zakazane (Kaczyński). I ciężko mu nie przyznać racji skoro wg. najwyższych organów ten rynek w Polsce opanowała i trzęsie nim „ruska mafia” (Tusk) Skala ujawnionej głupoty, bo to nawet nie jest niekompetencja poraża. A teraz wyobraźcie sobie, że są jednak popularniejsze i ważniejsze tematy niż krypto w których ci sami ludzie z taką samą nonszalancją decydują o naszym życiu. Tragedia.
— wskazywał Mikołaj Pisarski z rady naczelnej Instytutu Misesa.
Objawił nam się nowy influencer w świecie krypto. Jak myślicie, jak często będzie wrzucał swoje analizy rynku? Przed Państwem Minister Dariusz Wieczorek z Lewicy.
— szydził Tomasz Mentzen, który zajmuje się kryptowalutami.
To tylko pokazuje, że prezydent Karol Nawrocki miał dużo racji w tym, że zdecydował się zablokować ustawę zgodnie z oczekiwaniami ludzi, którzy zawodowo zajmują się kryptowalutami, bo jeżeli wiedza pozostałych posłów koalicji rządzącej na ten temat jest porównywalna do tej Dariusza Wieczorka to cóż… Strach się bać.
