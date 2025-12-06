TYLKO U NAS

Jesteśmy w takim momencie kryzysu finansowego w całej służbie zdrowia, że Narodowy Fundusz Zdrowia ma niezapłacone świadczenia szpitalom za ponad 11 miliardów złotych”- powiedziała Katarzyna Sójka, była minister zdrowia, posłanka PiS w rozmowie z Emilią Wierzbicki i Wojciechem Biedroniem na antenie Telewizji wPolsce24.

Katarzyna Sójka została zapytana o to, czy zgadza się z opiniami, że w służbie zdrowia jest obecnie tak źle, jak nie było od bardzo dawna.

Tak, ja mogę powiedzieć to z dwóch perspektyw. Rzeczywiście nigdy na pewno nie było idealnie i ja jestem w stanie powiedzieć, że również za rządów Prawa i Sprawiedliwości nie było idealnie, bo kolejki nie były idealne. Jestem lekarzem, daję pacjentom skierowania i mniej więcej wiem, jakie mają szanse zdobyć wizytę u tego specjalisty. Natomiast też jestem teraz w tej chwili lekarzem, też wydaję skierowania i wiem, jak pacjenci wracają, co się dzieje, jakie mają problemy

— wskazała.

Mam też różne prywatne telefony, nawet od ludzi, którzy zdobywają do mnie numer i proszą o jakieś wskazówki, co zrobić, żeby się tu dostać, tam dostać. Proszą o wsparcie

— ujawniła.

Tak jeszcze nie było

— podkreśliła.

Zarobki lekarzy

Katarzyna Sójka zwróciła uwagę, że nigdy nie było takiej niepewności finansowej.

Oczywiście, że Narodowy Fundusz Zdrowia regulował pewne płatności z jakimś opóźnieniem. To się zdarzało, ale takiej destabilizacji finansowej jeszcze nie widzieliśmy

— zauważyła.

To, co się zmieniło i co ja mogę powiedzieć, bo jestem lekarzem w sumie od 2012 roku i pamiętam, jakie były zarobki wtedy na początku i pamiętam, jak się zmieniły te zarobki ze czasów Prawa i Sprawiedliwości w ochronie zdrowia

— powiedziała.

Wojciech Biedroń zauważył, że PiS-owi zarzucano, że „zasypał lekarzy pieniędzmi”.

Uważam, że lekarze powinni dobrze zarabiać i to się zdecydowanie poprawiło za naszych czasów. Można powiedzieć, że mamy teraz dobry stan

— wskazała Katarzyna Sójka.

wina Leszczyny

Była minister zwróciła uwagę na to, z jak ogromnym kryzysem mamy do czynienia.

Jesteśmy w takim momencie kryzysu finansowego w całej służbie zdrowia, że Narodowy Fundusz Zdrowia ma niezapłacone świadczenia szpitalom za ponad 11 miliardów złotych

— wskazała

Dzisiaj jest grudzień, szpitale mają niezapłacone, one musiały zapłacić pracownikom, musiały zapłacić za prąd, musiały wykupić leki, za to wszystko trzeba było zapłacić, więc w pewnym sensie można powiedzieć, że trochę żyły na kredyt

— zauważyła.

Przez dwa lata nie wydarzyło się nic. Sygnały były od wielu miesięcy, że trzeba pewne działania, pewne decyzje podjąć i trzeba pewne dyskusje rozpocząć i je sfinalizować i to wcale nie w długim okresie, tylko szybkim. Pani minister Leszczyna machała tą „czarodziejską różdżką”, ale autentycznie z pełną odpowiedzialnością mówię o tym, że w ogóle nie pochylała się nad poważnymi sprawami

— powiedziała.

To ciągłe powtarzanie, że wszystko, co się dzieje w ochronie zdrowa złego, to wina PiS, świadczy o braku powagi pani minister Leszczyny na tym stanowisku

— oceniła.

ZOBACZ CAŁY PROGRAM:

Adrian Siwek/wPolsce24

