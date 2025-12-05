Premier Donald Tusk zamierza iść w zaparte z projektem ws. kryptowalut, na którym suchej nitki nie zostawili eksperci, a który najpierw zawetowany został przez prezydenta Karola Nawrockiego, a także zablokował Sejm, który nie zgodził się na odrzucenie weta. „Rząd ‘za chwilę’ złoży projekt ustawy o kryptoaktywach oraz będzie namawiać prezydenta i opozycję do jej poparcia” - zapowiedział. Co więcej szef rządu stwierdził, że nie zamierza negocjować z prezydentem.
Sejm nie odrzucił weta prezydenta Karola Nawrockiego do ustawy o kryptoaktywach. Wcześniej premier Donald Tusk na zamkniętej części obrad przedstawił informację dotyczącą spraw z zakresu „bezpieczeństwa państwa”.
Zaklęcia szefa rządu
Dziennikarzom w Sejmie premier powiedział, że sprawa ustawy o kryptoaktywach jest „paskudna”; jego zdaniem nie było takiej sytuacji w Polsce od 1989 r.
Mamy do czynienia z bardzo groźnymi zjawiskami, gdzie są rosyjskie pieniądze, gdzie jest mafia (…). Pieniądze z tych bardzo groźnych dla Polski środowisk trafiały także na promocję polityczną
— straszył w rozmowie z dziennikarzami Tusk.
Dodał, że ustawa, która „miała ukrócić możliwości tego działania, została zawetowana przez tych, którzy są jakoś podejrzanie blisko tych spraw”.
My i tak złożymy tę ustawę. Za chwilę. Nie mówię, że dziś, ale będziemy dalej namawiać prezydenta i PiS-owską opozycję, żeby nie robili tego, bo robią bardzo złą rzecz
— stwierdził premier.
Tusk nie ma czasu dla prezydenta
Spytany, czy rząd jest gotowy do negocjacji z prezydentem Karolem Nawrockim, by przygotować wspólny projekt, odparł, że „nie ma czasu”.
My musimy mieć tę ustawę teraz, żeby zablokować złe scenariusze, żeby mieć narzędzia do kontroli tej sytuacji. Będę apelował, żeby bez zbędnej zwłoki natychmiast przyjąć po ponownym rozpatrzeniu tę ustawę
— zadeklarował szef rządu.
Weto prezydenta
Kancelaria prezydencka uzasadniała weto Karola Nawrockiego tym, że ustawa m.in. umożliwiała rządowi wyłączenie stron internetowych firm działających na rynku kryptowalut jednym kliknięciem, a przepisy dotyczące blokowania domen były nieprzejrzyste i mogły prowadzić do nadużyć.
