Koalicja Obywatelska utrzymuje prowadzenie w najnowszym sondażu CBOS, zdobywając 30,3 proc. poparcia. Prawo i Sprawiedliwość pozostaje na drugim miejscu z wynikiem 20,7 proc., a trzecia jest Konfederacja WiN, na którą wskazało 12,5 proc. respondentów.
Chęć wzięcia udziału w wyborach parlamentarnych zadeklarowało 77 proc. dorosłych Polaków.
Spośród ankietowanych, którzy zamierzają uczestniczyć w wyborach, 30,3 proc. zadeklarowało, że zagłosowałoby na Koalicję Obywatelską (wzrost o 1,5 pkt proc. względem listopadowego badania). Na Prawo i Sprawiedliwość oddałoby głos 20,7 proc. respondentów (wynik taki sam, jak w poprzednim badaniu).
Zamiar głosowania na Konfederację Wolność i Niepodległość wyraziło 12,5 proc. ankietowanych (spadek o 0,8 pkt proc.), a na Konfederację Korony Polskiej 7 proc. badanych (spadek poparcia o 1,5 pkt proc).
Ostatnim ugrupowaniem, które weszłoby do Sejmu, byłaby Lewica, na którą głos oddałoby 5,2 proc. badanych, co stanowi wzrost o 1,7 pkt proc. względem poprzedniego badania.
Poniżej progu wyborczego znalazłyby natomiast: Partia Razem (3,8 proc. poparcia, wzrost o 0,5 pkt proc.); Polska 2050 (2 proc. poparcia, wzrost o 0,2 pkt proc.) oraz PSL (1,4 proc. poparcia; wynik taki sam jak w listopadzie). 0,4 proc. respondentów zadeklarowało, że zagłosowałoby na inną partię.
14,3 proc. badanych udzieliło odpowiedzi „trudno powiedzieć”, a 2,5 proc. - odmówiło udzielenia odpowiedzi.
Głosy niezdecydowanych
Sondażownia przekazała, że w badaniu sprawdzono również, „do których ugrupowań mogłyby trafić głosy osób wahających się, a także odmawiających udzielenia odpowiedzi”. Wyniki wyborczych preferencji bez uwzględnienia „trudno powiedzieć” i odmów odpowiedzi przedstawiłyby się następująco: KO - 35,0 proc.; PiS - 24,8 proc.; Konfederacja Wolność i Niepodległość - 14,2 proc.; Konfederacja Korony Polskiej - 8 proc.; Lewica - 6,2 proc.; Razem - 4,4, proc.; Polskie Stronnictwo Ludowe - 3,7 proc.; Polska 2050 Szymona Hołowni - 2,7 proc.; inna partia - 1 proc.
Badanie zostało zrealizowane metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI - 90 proc.) oraz wywiadów internetowych (CAWI - 10 proc.) w okresie 1-3 grudnia 2025 roku na próbie 1000 dorosłych mieszkańców Polski.
Tusk popełnił triumfalny twitt
Przewaga Koalicji nad PiS przekroczyła 10 punktów. I to przed #KryptoAferaPiS
— skomentował Donald Tusk na portalu X.
Najwidoczniej premier potrzebował pocieszenia po sromotnej porażce w głosowaniu ws. prezydenckiego weta do ustawy o kryptowalutach.
