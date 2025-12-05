sondaż

Sondaż CBOS. KO na czele stawki, Tusk triumfuje. W Sejmie tylko 5 ugrupowań, choć Lewica ledwo przekracza próg

  • Polityka
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
Budynek Sejmu / autor: Fratria
Budynek Sejmu / autor: Fratria

Koalicja Obywatelska utrzymuje prowadzenie w najnowszym sondażu CBOS, zdobywając 30,3 proc. poparcia. Prawo i Sprawiedliwość pozostaje na drugim miejscu z wynikiem 20,7 proc., a trzecia jest Konfederacja WiN, na którą wskazało 12,5 proc. respondentów.

Chęć wzięcia udziału w wyborach parlamentarnych zadeklarowało 77 proc. dorosłych Polaków.

Spośród ankietowanych, którzy zamierzają uczestniczyć w wyborach, 30,3 proc. zadeklarowało, że zagłosowałoby na Koalicję Obywatelską (wzrost o 1,5 pkt proc. względem listopadowego badania). Na Prawo i Sprawiedliwość oddałoby głos 20,7 proc. respondentów (wynik taki sam, jak w poprzednim badaniu).

Zamiar głosowania na Konfederację Wolność i Niepodległość wyraziło 12,5 proc. ankietowanych (spadek o 0,8 pkt proc.), a na Konfederację Korony Polskiej 7 proc. badanych (spadek poparcia o 1,5 pkt proc).

Ostatnim ugrupowaniem, które weszłoby do Sejmu, byłaby Lewica, na którą głos oddałoby 5,2 proc. badanych, co stanowi wzrost o 1,7 pkt proc. względem poprzedniego badania.

Poniżej progu wyborczego znalazłyby natomiast: Partia Razem (3,8 proc. poparcia, wzrost o 0,5 pkt proc.); Polska 2050 (2 proc. poparcia, wzrost o 0,2 pkt proc.) oraz PSL (1,4 proc. poparcia; wynik taki sam jak w listopadzie). 0,4 proc. respondentów zadeklarowało, że zagłosowałoby na inną partię.

14,3 proc. badanych udzieliło odpowiedzi „trudno powiedzieć”, a 2,5 proc. - odmówiło udzielenia odpowiedzi.

Głosy niezdecydowanych

Sondażownia przekazała, że w badaniu sprawdzono również, „do których ugrupowań mogłyby trafić głosy osób wahających się, a także odmawiających udzielenia odpowiedzi”. Wyniki wyborczych preferencji bez uwzględnienia „trudno powiedzieć” i odmów odpowiedzi przedstawiłyby się następująco: KO - 35,0 proc.; PiS - 24,8 proc.; Konfederacja Wolność i Niepodległość - 14,2 proc.; Konfederacja Korony Polskiej - 8 proc.; Lewica - 6,2 proc.; Razem - 4,4, proc.; Polskie Stronnictwo Ludowe - 3,7 proc.; Polska 2050 Szymona Hołowni - 2,7 proc.; inna partia - 1 proc.

Badanie zostało zrealizowane metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI - 90 proc.) oraz wywiadów internetowych (CAWI - 10 proc.) w okresie 1-3 grudnia 2025 roku na próbie 1000 dorosłych mieszkańców Polski.

Tusk popełnił triumfalny twitt

Przewaga Koalicji nad PiS przekroczyła 10 punktów. I to przed #KryptoAferaPiS

— skomentował Donald Tusk na portalu X.

Najwidoczniej premier potrzebował pocieszenia po sromotnej porażce w głosowaniu ws. prezydenckiego weta do ustawy o kryptowalutach.

CZYTAJ RÓWNIEŻ:

Polska powinna wypłacić zadośćuczynienia „z własnych środków”? Tak Polacy ocenili pomysł Donalda Tuska. Ciekawy SONDAŻ

Jak Polacy oceniają pracę prezydenta? Przeważają pozytywne opinie! „Karol Nawrocki może mieć powody do zadowolenia”. SONDAŻ

Polacy ufają bardziej prezydentowi Nawrockiemu niż Tuskowi! Murem za premierem stoją tylko wyborcy obecnej koalicji rządzącej. SONDAŻ

Adam Bąkowski/PAP

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych