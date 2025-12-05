„Mam głęboką świadomość, że węgiel to aż strategiczny surowiec energetyczny dla państwa polskiego. Ale węgiel to też tylko surowiec strategiczny, bo nie byłoby tego surowca strategicznego, polskiego węgla, ciepła z tego węgla i energii z tego węgla, gdyby nie wy – polscy górnicy, którzy go wydobywają, dają ciepło i dają energię Polakom” - mówił prezydent Karol Nawrocki.
Prezydent Karol Nawrocki wziął udział w uroczystej Akademii Barbórkowej KWK „Staszic-Wujek”,
Szczęść Boże! „Niech żyje nam górniczy stan” – śpiewacie to moi kochani, drodzy rodacy w swoim górniczym hymnie. Ja przyjeżdżam wprawdzie z Warszawy, ze stolicy Polski, ale jestem znad morza tak, jak wasi goście marynarze
— mówił.
Prezydent Polski przyjeżdża tutaj po to, żeby powiedzieć polskim górnikom i wam wszystkim, jak szanuje waszą codzienną pracę, jak dumny jest z polskiego górnika. Mam głęboką świadomość, że węgiel to aż strategiczny surowiec energetyczny dla państwa polskiego. Ale węgiel to też tylko surowiec strategiczny, bo nie byłoby tego surowca strategicznego, polskiego węgla, ciepła z tego węgla i energii z tego węgla, gdyby nie wy – polscy górnicy, którzy go wydobywają, dają ciepło i dają energię Polakom oraz poczucie stabilizacji energetycznej
— wskazał.
Piękna przeszłość
Prezydent podkreślił, że zawsze, kiedy przyjeżdża na Śląsk, to spotyka ludzi dumnych ze swojej pracy, zakochanych w Polsce, w wartościach, które są dla wszystkich Polaków fundamentem.
Tak, Śląsk to piękna przeszłość, piękna historia, piękny symbol. Tak, Śląsk to ten region Polski, który chciał być częścią II Rzeczpospolitą i Ślązacy bili się o to, żeby być częścią Polski a jeden z ojców niepodległości Wojciech Korfanty jest przecież bohaterem nas wszystkich
— mówił.
Śląsk to też piękne, ale i tragiczne wspomnienie tych, którzy wybrali wolność i godność pracy górnika przeciwko sowieckiej komunistycznej dyktaturze
— wskazał.
Przyszłość Polski
Karol Nawrocki podkreślił, że Śląsk dzisiaj to także przyszłość Polski.
Przyszłość, która jest także w zakresie zainteresowań prezydenta Polski i powinna być w zainteresowaniu także polskiego rządu, bo jesteśmy w trudnym dla polskiego górnictwa czasie
— stwierdził.
Karol Nawrocki przedstawił także swój pogląd na sprawę transformacji energetycznej.
W czasie kampanii wyborczej konsekwentnie mówiłem, co należy robić z polskim węglem. Należy go fedrować, wydobywać i rozwijać Rzeczpospolitą Polską. I to się nie zmienia, gdy zostałem prezydentem Polski. A cały proces transformacji energetycznej bezwzględnie musi uwzględniać polską suwerenność. To Polacy powinni decydować o tym, rząd polski i polski prezydent, jak wygląda polski bilans energetyczny. A ten bilans energetyczny wygląda w ten sposób, że węgiel jest dowodem i symbolem naszej energetycznej stabilizacji
— wskazał.
Atom jest myśleniem o naszej przyszłości, do której chcemy dążyć. A odnawialne źródła energii są tego bilansu uzupełnieniem, więc jako prezydent Polski będę konsekwentnie stawał po stronie polskiego górnika i z okazji święta Barbórki chciałem wam to przekaza
— powiedział.
Chciałem wam to przekazać w obliczu wspaniałej patronki świętej Barbary, która wprawdzie pochodzi z III wieku, z Heliopolis, z dalekiego Libanu, a wciąż od tylu wieków jest z nami. Święta Barbara sama w sobie jest głębokim dowodem tego, jak tradycja, przywiązanie do wartości i poczucie własnej godności potrafi budować odpowiedzialność także w kolejnych wiekach. I tak patrzę na nasz przemysł węglowy
— mówił.
Ustawa o górnictwie
Głowa państwa zauważyła, że podpisała ponad 70 ustaw, a zawetowała tylko kilkanaście.
Statystycznie ciężko nazywać mnie „wetomatem”. Myślałem, że przyjeżdżając dzisiaj 5 grudnia do państwa, będę mógł podpisać i pokazać wam podpisaną już ustawę o organizacji polskiego górnictwa kamiennego, ale tak się nie stało, bowiem Sejm zwlekał z przyjęciem tej ustawy
— powiedział.
Natomiast gdybym dzisiaj miał tę ustawę, to bym ją podpisał, ale czekam na pracę polskiego Senatu i mam nadzieję, że jeszcze w grudniu będę mógł państwu przekazać dobrą informację
— zaznaczył.
Transformacja eneregtyczna
Karol Nawrocki zaznaczył, że transformacja energetyczna wymaga poczucia suwerenności i niepodległości państwa polskiego.
A ta niepodległość każe nam myśleć i także myślenie o przyszłości zobowiązuje nas do tego, że nowoczesność to nie jest pozbywanie się swoich surowców strategicznych. To nie jest zapominanie o tych surowcach strategicznych. Kopalnia węgla kamiennego, Staszic-Wujek, jak wiemy, ma przed sobą jeszcze 50 lat wydobywania polskiego węgla, choć umowa społeczna obowiązuje do roku 2049, ale w interesie państwa polskiego jest korzystanie ze swoich surowców dla swojej niepodległości i dla swojego bezpieczeństwa
— powiedział.
Dziś bezpieczeństwo energetyczne, a mówię to jako zwierzchnik sił zbrojnych, jest częścią całej architektury bezpieczeństwa państwa polskiego. Żeby Polska była bezpieczna, musi być bezpieczna wojskowo, militarnie, musi być bezpieczna żywnościowo, ale musi być także bezpieczna energetycznie. A żeby była bezpieczna energetycznie, to nie może uzależnić się od importu albo zapomnieć o swoich surowcach strategicznych
— wskazał.
Dlatego będę zawsze z polskimi górnikami i będę stawał po waszej stronie. Chcę to moc podkreślić właśnie w dniu waszego święta
— podkreślił.
Zdrowy rozsądek
Prezydent podkreślił, że w transformacji energetycznej musi być zawarta nie tylko sprawiedliwość społeczna, ale także zdrowy rozsądek.
Zdrowy rozsądek to nie jest uleganie obcym nam kulturowo ideologiom, które mają dominować w naszym życiu społecznym, ekonomicznym czy w życiu gospodarczym. Wszystkie decyzje w transformacji energetycznej powinniśmy podejmować zdroworozsądkowo
— zauważył.
W czasie kampanii wyborczej mówiłem wyraźne „nie” dla Zielonego Ładu. A dziś już jako prezydent Polski powtórzę po wielu spotkaniach z przywódcami, z prezydentami państw, choćby ostatnio Grupy Wyszehradzkiej . Wiele państw europejskich, a te w Grupie Wyszehradzkiej w sposób szczególny - Czechy, Słowacja i Węgry - rozumieją, że w myśleniu ideologicznym o naszych surowcach, o naszej gospodarce poszliśmy po prostu za daleko i ten stan w Europie trzeba zmienić
— podkreślił.
Adrian Siwek
